Μαρουσάκης: Προ των πυλών κύμα έντονης αστάθειας – Μετά τον καύσωνα έρχονται καταιγίδες

Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Έπειτα από ένα παρατεταμένο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών, η χώρα εισέρχεται σε τροχιά έντονης καιρικής αστάθειας, με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές καταιγίδες.

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Τα φαινόμενα ξεκίνησαν από το απόγευμα της Τετάρτης και αναμένεται να κορυφωθούν κατά τη διάρκεια της Πέμπτης και της Παρασκευής.

Το «παράδοξο» των υψηλών θερμοκρασιών στον Βορρά

Αναλύοντας τα πρόσφατα θερμοκρασιακά ρεκόρ, ο κ. Μαρουσάκης εξήγησε ότι οι ακραίες τιμές, όπως οι 39,3°C που σημειώθηκαν στο Ηλιόλουστο Κιλκίς, οφείλονται αποκλειστικά στη γεωγραφική διαμόρφωση των συγκεκριμένων περιοχών.

«Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες εντοπίζονται σε κλειστά ηπειρωτικά γεωγραφικά διαμερίσματα που στερούνται της ευεργετικής επίδρασης της θαλάσσιας αύρας και επηρεάζονται άμεσα από τη θερμή μάζα που εκτείνεται προς τα βόρεια Βαλκάνια.

Στον αντίποδα, η νότια Ελλάδα “ανασαίνει” χάρη στα μελτέμια και τη θάλασσα, που κρατούν τον υδράργυρο σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Οι αιτίες της καιρικής ανατροπής

Η αλλαγή του καιρού οφείλεται σε μια ατμοσφαιρική «μάχη» πάνω από την Ευρώπη. Ενώ ένα ισχυρό πεδίο υψηλών πιέσεων στη δυτική και κεντρική Ευρώπη εγκλωβίζει και μεταφέρει θερμές μάζες από την Αφρική προς την Ιβηρική και τη Γαλλία, η Ελλάδα βρίσκεται στην ανατολική περιφέρεια αυτού του συστήματος.

Αυτή η θέση επιτρέπει τη διολίσθηση ψυχρότερων αερίων μαζών προς την περιοχή μας.

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Η συνάντηση αυτών των ψυχρών μαζών με τις ήδη υπάρχουσες υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια θα πυροδοτήσει έντονα φαινόμενα αστάθειας, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Πού και πότε θα χτυπήσουν οι καταιγίδες

Πέμπτη & Παρασκευή: Η αστάθεια θα γενικευτεί. Οι καταιγίδες θα επεκταθούν γεωγραφικά, θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη διάρκεια και σε αρκετές περιοχές θα είναι ιδιαίτερα σφοδρές.

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Λόγω της δυναμικής φύσης των φαινομένων, οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να παραμένουν ενήμεροι για τα τακτικά και επικαιροποιημένα δελτία καιρού, καθώς οι συνθήκες ενδέχεται να παρουσιάσουν έντονες τοπικές διαφοροποιήσεις.