ΣΥΡΙΖΑ για αιχμές Καιρίδη για Γεωργιάδη: “Μαζεύουν τον ακροδεξιό και οι δικοί του”
Σχετικά με τη στάση του υπουργού Υγείας για τη σύλληψη Μαδούρο
Σε ανακοίνωση προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις αιχμές που άφησε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης για τον Άδωνι Γεωργιάδη, όσον αφορά τη στάση του υπουργού Υγείας για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:
Μαζεύουν τον ακροδεξιό και οι δικοί του – Καιρίδης για Γεωργιάδη: «Άλλο να είμαστε συγκρατημένοι και άλλο να χειροκροτάμε».
Οι ακροδεξιές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την ισχύ του διεθνούς δικαίου έχουν αρχίσει να ενοχλούν μέχρι και βουλευτές της ΝΔ.
Ο Δ. Καιρίδης επιφύλαξε ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα στον υπουργό της ΝΔ, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να χειροκροτούν τέτοιες παραβιάσεις.
