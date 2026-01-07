ΣΥΡΙΖΑ για αιχμές Καιρίδη για Γεωργιάδη: “Μαζεύουν τον ακροδεξιό και οι δικοί του”

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις αιχμές που άφησε ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης για τον Άδωνι Γεωργιάδη, όσον αφορά τη στάση του υπουργού Υγείας για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Μαζεύουν τον ακροδεξιό και οι δικοί του – Καιρίδης για Γεωργιάδη: «Άλλο να είμαστε συγκρατημένοι και άλλο να χειροκροτάμε».

Οι ακροδεξιές δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με την ισχύ του διεθνούς δικαίου έχουν αρχίσει να ενοχλούν μέχρι και βουλευτές της ΝΔ.

Ο Δ. Καιρίδης επιφύλαξε ένα μεγαλοπρεπές άδειασμα στον υπουργό της ΝΔ, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να χειροκροτούν τέτοιες παραβιάσεις.