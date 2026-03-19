ΣΥΡΙΖΑ: Ανάκληση τώρα των Patriot και επιστροφή στην Ελλάδα των Ελλήνων στρατιωτικών

Σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει ότι: «Οι δηλώσεις του υπουργού Άμυνας κ.Δένδια για την κατάρριψη ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συνιστά ωμή παραδοχή της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε εκφράσει από το 2021 την κατηγορηματική αντίθεσή του στην αποστολή των Patriot και έχει ζητήσει την ανάκληση τους, όπως και ξεκάθαρες δεσμεύσεις για τη μη χρήση των στρατιωτικών βάσεων στον πόλεμο. Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι το συμφέρον και η ασφάλεια της Ελλάδας επιβάλλουν την μη εμπλοκή στον πόλεμο με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και την ανάληψη συγκεκριμένων διπλωματικών πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της ειρήνης. Η πρόσδεση του κ. Μητσοτάκη στο άρμα Τραμπ-Νετανιάχου δημιουργεί μόνο κινδύνους για τη χώρα μας», συνεχίζει.

«Πρέπει άμεσα να ανακληθεί η πυροβολαρχία από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί στην πατρίδα μας», προσθέτει.

Ακολούθως, η Κουμουνδού θέτει τα ακόλουθα ερωτήματα:

«Οι ερωτήσεις είναι επίμονες και ζητούν απαντήσεις όπως επισημάναμε και στην πρόσφατη ερώτηση μας στη Βουλή.

Για ποιο σκοπό επιλέγει η κυβέρνηση να παραμένει η συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία για την προστασία των εγκαταστάσεων της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της χώρας, Saudi Aramco, εμπλέκοντας έτσι de facto την Ελλάδα στον πόλεμο με το Ιράν;

Θεωρεί η κυβέρνηση ότι αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να υπηρετήσει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας;

Ποια συμφέροντα, ποιών δυνάμεων υπηρετεί εντέλει η παρατεινόμενη παρουσία της Ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία και μάλιστα σε μια τόσο επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη συγκυρία όπως η σημερινή με τον πόλεμο να γενικεύεται;

Πως διασφαλίζει η κυβέρνηση ότι η ταυτόχρονη παρουσία Patriot για παροχή αντιβαλλιστικής προστασίας, σε Σαουδική Αραβία, Βουλγαρία, Κύπρο κα, δεν οδηγεί στο φαινόμενο της υπερέκτασης (overstretched), στην υπέρβαση δηλαδή των δυνατοτήτων στρατιωτικής αντοχής της χώρας μας, υπονομεύοντας έτσι μακροπρόθεσμα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της κοινωνίας;»

«Η αμετροέπεια και η μη ενσυναίσθηση των κινδύνων που μπορεί να απειλήσουν τη χώρα καταδεικνύει την πλήρη ανυπαρξία εξωτερικής πολιτικής που στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και προασπίζει τα εθνικά συμφέροντα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.