Συρεγγέλα: Μονόδρομος η αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου για την λάσπη που εκτοξεύει

Μονόδρομο χαρακτήρισε η Μαρία Συρεγγέλα την αγωγή που κατάθεσε κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Εγώ ζήτησα από την κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στην εξεταστική να το πάρει πίσω (σ.σ. όσα υποστήριξε για σχέση Συρεγγέλα-Σεμερτζίδου) και να ζητήσει συγγνώμη γιατί αυτό που έλεγε δεν ισχύει», είπε στο ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (22/1).

Αντίθετα, σημείωσε η βουλευτής της ΝΔ, «η επίθεση και η λάσπη που έριξε δεν έγινε μόνο εκείνη την ημέρα, επιμένει σε τακτά χρονικά διαστήματα να το κάνει και εντός και εκτός Βουλής».

Η κυρία Συρεγγέλα ξεκαθάρισε, δε, για άλλη μια φορά «δεν ήταν συνεργάτιδά μου η κυρία Σεμερτζίδου σε καμία περίπτωση».

Παράλληλα, η κ. Συρεγγέλα καταγγέλλει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει χρησιμοποιήσει, σε βάρος της, επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς, αναφέροντας πως έχει σχέση με κακοποιά στοιχεία.

Στην ίδια δήλωση επισημαίνεται ότι η πολιτική διαφωνία είναι «θεμιτή και επιθυμητή», υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγεται με όρους πολιτικής ευπρέπειας. Τέλος, η κ. Συρεγγέλα γνωστοποιεί ότι, σε περίπτωση που επιδικαστεί αποζημίωση, το χρηματικό ποσό θα διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς.