ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Νίκο Ταγαρά: Υπόδειγμα προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες

Τι ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του αντίο στον Νίκο Ταγαρά που πέθανε σε ηλικία 70 ετών είπε με δήλωση του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Η είδηση της εκδημίας του υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτού Κορινθίας της ΝΔ Νίκου Ταγαρά μας γεμίζει θλίψη. Υπηρέτησε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά.

Το ίδιο ισχύει και για τη γόνιμη θητεία του στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» ανέφερε.

