ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χάθηκε ένας φίλος και μαχητής» – Το «αντίο» του Σαμαρά στον Ταγαρά

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός

«Χάθηκε ένας φίλος και μαχητής» – Το «αντίο» του Σαμαρά στον Ταγαρά
(EUROKINISSI-ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο Νίκος Ταγαράς πέθανε σε ηλικία 70 ετών βυθίζοντας στο πένθος τον πολιτικό κόσμο την Παρασκευή 29/5.

Ένας από τους συνεργάτες του που τον αποχαιρέτησε ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος τον χαρακτήρισε ως μαχητή.

«Σήμερα χάθηκε από τη ζωή ενός φίλος κι ένας μαχητής. Που κοντά στον απλό πολίτη υπηρέτησε με πάθος τον τόπο του, την Κορινθια. Και που ως αριστος επιστημων και Υπουργός, προσέφερε τις βαθειές γνώσεις του στη Βουλή και την Πατρίδα του.
Θα τον θυμόμαστε πάντα και θα είμαστε δίπλα στην οικογένειά του» έγραψε.

