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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: “Άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση των κατοίκων των κόκκινων πολυκατοικιών της Κυψέλης”

"Με έξοδα της κατασκευάστριας εταιρείας του Μετρό"

Δούκας: “Άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση των κατοίκων των κόκκινων πολυκατοικιών της Κυψέλης”
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI
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Την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση των κατοίκων των πολυκατοικιών της Κυψέλης που έχουν κριθεί “κόκκινες”, λόγω των έργων για το Μετρό, σε ασφαλή καταλύματα ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Αναλυτικά, ο κ. Δούκας αναφέρει σε ανάρτησή του:

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Άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των κατοίκων των «κόκκινων» πολυκατοικιών της Κυψέλης σε ασφαλή καταλύματα.

Με επιστολή που απέστειλα σήμερα στη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό, ζήτησα η μετεγκατάσταση να γίνει με ευθύνη και έξοδα της ίδιας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου.

Ήδη σε μία πολυκατοικία που έχει χαρακτηριστεί «κόκκινη», οι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας έχουν συστήσει επείγουσες παρεμβάσεις, επισημαίνοντας άμεσο κίνδυνο.

Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα κτίρια χρειάζονται ασφαλή στέγη τώρα.

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