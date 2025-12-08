Μητσοτάκης: “Χώρα-μοντέλο στο θέμα των προληπτικών εξετάσεων η Ελλάδα” – LIVE

Συζήτηση με τον δημοσιογράφο και εκδότη Νίκο Χατζηνικολάου έχει αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα», που διεξάγεται στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Παρακολουθήστε τη συζήτηση:

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προληπτικές εξετάσεις και τόνισε πως «η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης, είμαστε χώρα – μοντέλο στον ΠΟΥ για το πώς δομούμε αυτές τις προληπτικές εξετάσεις».

Σχετικά με τα τμήματα επειγόντων περιστατικών τόνισε πως «ξαναχτίζονται» με διαφορετική λογική.

Το συνέδριο πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που καθορίζουν το μέλλον της υγείας.

Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται η στρατηγική της υγείας στη ψηφιακή εποχή, η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της βιοτεχνολογίας, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός του συστήματος υγείας, η αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην κλινική έρευνα και η καινοτομία στα φάρμακα.

Επίσης, θα τεθούν στο επίκεντρο οι αυξανόμενες προκλήσεις που σχετίζονται με την ψυχική υγεία και την πρόληψη, με ορίζοντα το 2030.

Το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025 – Η Στρατηγική της Υγείας στη Ψηφιακή Εποχή: ΑΙ και Βιοτεχνολογία» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.