Συνάντηση Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου – Στο επίκεντρο ηλεκτρική διασύνδεση και Κυπριακό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αθήνα κατά την 3η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου.

Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο ηγετών θα βρεθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα.

Ακόμη, οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, το Κυπριακό μετά και την εκλογή Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, αλλά και η ανάληψη καθηκόντων από την Κυπριακή Δημοκρατία Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ενημερώσει τον κ. Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα και αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας γεωπολιτικά και ενεργειακά στην ευρύτερη περιοχή και μέχρι την Ουκρανία.

Η φετινή Σύνοδος επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

• Την ανάδειξη των Διακυβερνητικών ως μόνιμου και θεσμοθετημένου μηχανισμού στρατηγικού συντονισμού,

• Την αποτίμηση της προόδου στα συμφωνηθέντα παραδοτέα των προηγούμενων Συνόδων, και

• Την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και περιφερειακής σταθερότητας, ενόψει των εξελίξεων στο Κυπριακό και της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.