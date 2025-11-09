Χριστοδουλίδης για την τουρκική πρόκληση στη Δένεια: «Τέτοια περιστατικά δυναμιτίζουν το κλίμα για διάλογο»

Ένταση επικρατεί στη νεκρή ζώνη στην Κύπρο, καθώς οι τουρκικές δυνάμεις προχώρησαν σε νέο περιστατικό παρενόχλησης Ελληνοκυπρίων αγροτών στη Δένεια, προκαλώντας ανησυχία σε μια περίοδο που καταβάλλονται προσπάθειες για αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ ελληνοκυπρίων και τουρκοκυπρίων.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αναφέρθηκε στο περιστατικό μετά την εκδήλωση «Ημέρα Μνήμης Κρατητηρίων» προς τιμήν των αγωνιστών της ΕΟΚΑ στα Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς. Όπως δήλωσε, έχει ήδη ενημερωθεί και μιλήσει με τον πρόεδρο της κοινότητας της Δένειας, διαβεβαιώνοντας πως «γίνονται όλες οι αναγκαίες διεργασίες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα».

Αναφερόμενος στο κατά πόσο τέτοια περιστατικά επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, τόνισε πως «σίγουρα δεν είναι θετικές εξελίξεις σε μια προσπάθεια που επιχειρούμε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για επανέναρξη των συνομιλιών».

Το περιστατικό στη Δένεια

Το νέο επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025, όταν τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε στη νεκρή ζώνη και πλησίασε Ελληνοκύπριους αγρότες που καλλιεργούσαν τα χωράφια τους – μια δραστηριότητα που πραγματοποιούν εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, γύρω στις 10:00 το πρωί, ο γεωργός που εργαζόταν στο σημείο δέχθηκε εντολή από τους Τούρκους στρατιώτες να αποχωρήσει. Στο σημείο κατέφθασαν μέλη των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία μεσολάβησαν ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση, με αποτέλεσμα όλοι να αποχωρήσουν λίγη ώρα αργότερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Δένειας, Χαράλαμπο Αλεξάνδρου, αυτό δεν ήταν το πρώτο περιστατικό. «Ήταν το δεύτερο μέσα σε τέσσερις μέρες», ανέφερε, αποκαλύπτοντας ότι τις προηγούμενες ημέρες Τούρκοι στρατιώτες είχαν κόψει τα συρματοπλέγματα που υπήρχαν στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, ισχυριζόμενοι πως τα νέα όρια είναι διαφορετικά και παρουσιάζοντας χάρτες στους αγρότες. Στη συνέχεια, στο σημείο προστέθηκαν ακόμη δύο τουρκικά στρατιωτικά οχήματα.

Ο κ. Χριστοδουλίδης κατέστησε σαφές ότι η κυπριακή κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να διατηρηθεί η ψυχραιμία και να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης.