Συνάντηση Δένδια με τον υπουργό και τον υφυπουργό Πολέμου των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον

Σημαντικές συναντήσεις με δύο κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα στις ΗΠΑ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Ουάσιγκτον, όπου συμμετέχει στις εργασίες του Φόρουμ των Δελφών.

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί σήμερα Τρίτη 3/2 με τον υπουργό πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, στις 13:45 (τοπική ώρα).

Στη συνέχεια, θα συναντηθεί και με τον υφυπουργό πολέμου των ΗΠΑ, αρμόδιο για θέματα αμυντικής πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, όπου αναμένεται να συζητηθούν λεπτομερώς θέματα που αφορούν τη διμερή συνεργασία.

Οι συναντήσεις θα γίνουν στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.

Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Στον στρατηγικό χαρακτήρα της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ εστίασε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, κατά την τοποθέτησή του σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στο πλαίσιο του Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη διευθύνουσα σύμβουλο του Chicago Council on Global Affairs, Λέσλι Βιντζαμούρι, ο υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καθώς και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Ακολούθως, πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον εκτελεστικό διευθυντή της Αμερικανικής Εβραϊκής Επιτροπής (AJC), Τεντ Ντόιτς, τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο, καθώς και με τον πρόεδρο του Εβραϊκού Ινστιτούτου για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής (JINSA).