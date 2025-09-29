Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Δένδια – Κροσέτο σε φρεγάτα του ιταλικού Ναυτικού στη La Spezia

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν την περαιτέρω ανάπτυξη των αμυντικών σχέσεων και τη συνεργασία σε ΕΕ

Συνάντηση Δένδια – Κροσέτο σε φρεγάτα του ιταλικού Ναυτικού στη La Spezia
Γκισέλα Χύσα

Με τον υπουργό ‘Αμυνας της Ιταλίας Γκουΐντο Κροσέτο, συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας. 

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι η συνάντηση έγινε «σε εγκάρδιο κλίμα» σε φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.

«Συμφωνήσαμε για τη σημασία της συνεργασίας μας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, καθώς και στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Η ανάρτηση του

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ