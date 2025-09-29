Συνάντηση Δένδια – Κροσέτο σε φρεγάτα του ιταλικού Ναυτικού στη La Spezia
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν την περαιτέρω ανάπτυξη των αμυντικών σχέσεων και τη συνεργασία σε ΕΕ
Με τον υπουργό ‘Αμυνας της Ιταλίας Γκουΐντο Κροσέτο, συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι η συνάντηση έγινε «σε εγκάρδιο κλίμα» σε φρεγάτα του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, στη La Spezia.
«Συζητήσαμε με τον ομόλογό μου για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των αμυντικών μας σχέσεων» υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.
«Συμφωνήσαμε για τη σημασία της συνεργασίας μας εντός της ΕΕ και στη Μεσόγειο, καθώς και στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.
