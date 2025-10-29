Σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: “Έβαζες πλάτη στον Κασιδιάρη” – “Έκανες καριέρα επί χούντας” (βίντεο)

Νέα κόντρα εκτυλίχθηκε στη Βουλή, ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Λιάνα Κανέλλη, κατά τη συζήτηση του αιτήματος άρσης της ασυλίας της βουλευτή του ΚΚΕ ,μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η Λιάνα Κανέλλη χαρακτήρισε την επικεφαλής της Πλεύσης «αντικομμουνίστρια», ενώ υποστήριξε ότι εκμεταλλεύεται την δικηγορική της ιδιότητα για μικροπολιτικά οφέλη.

Επίσης, επέμεινε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως Πρόεδρος της Βουλής το 2015 «έβαζε πλάτη» στον Ηλία Κασιδιάρη και τους υπόλοιπους έγκλειστους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, προκειμένου να παίρνουν άδεια από τις φυλακές Κορυδαλλού και να συμμετέχουν στις εργασίες του κοινοβουλίου.

«Pro bono (αφιλοκερδώς) αναλαμβάνω την υπεράσπιση της κυρίας Κωνσταντοπούλου από τον ίδιο της τον εαυτό» είπε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά της, η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε για «χυδαία» ψεύδη, υποστήριξε την δημοκρατική πορεία της οικογένειας της και ανέφερε ότι «η κυρία Κανέλλη έκανε καριέρα επί χούντας», σχολιάζοντας δεικτικά ότι «έχει βίλα στην Εκάλη».

Αρχικά, η βουλευτής του ΚΚΕ ανέφερε ότι «25 χρόνια με το ΚΚΕ είναι η 2η φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπη με αίτημα άρσης της ασυλίας μου. Η πρώτη ήταν μετά την επίθεση Κασιδιάρη. Τότε που σηκώθηκα στο στούντιο του Αντ1 να υπερασπιστώ την Ρένα Δούρου. Ο Κασιδιάρης με μήνυσε. Τότε οι συνάδελφοι μου το καταψήφισαν» και πρόσθεσε:

«Το δεύτερο αίτημα άρσης της ασυλίας μου ήρθε μετά από μήνυση που κατέθεσε Πρόεδρος κόμματος κατά βουλευτή. Το θέμα αφορά τα λεχθέντα τα δικά μου και τα δικά της. Δεν έκανα εγώ μήνυση ποτέ ακόμα και όταν ακούστηκαν χειρότερα σε κανέναν συνάδελφο».

«Με έχει φέρει σε αυτή τη θέση ο Κασιδιάρης και με ξαναφέρνει η Κωνσταντοπούλου επειδή είπα δημόσια ότι το 2015 υπερασπίστηκε τον Κασιδιάρη. Όταν τους είχα πει υπόδικους βγήκε στους διαδρόμους της Βουλής ο Λαγός και με κυνηγούσε. Παρενέβησαν τότε 2 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να με προστατέψουν αλλά μετά τον κάλυψε η Βουλή (σ.σ. τότε Πρόεδρος ήταν η κυρία Κωνστατοπούλου)» είπε χαρακτηριστικα.

Απαντώντας στη βουλευτή του ΚΚΕ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε πως: «Ο αντικομμουνισμός έχει πολλές εκφάνσεις. Δεν έχω το προνόμιο να μιλάω με κάθε ιδιότητα. Με συκοφαντεί με τον πιο χυδαίο τρόπο. Αντίθετα, με την Κανέλλη που έκανε καριέρα επί χούντας οι γονείς μου ήταν στην φυλακή επί χούντας. Δεν επιτρέπω σε καμία κυρία Κανέλλη η οποία οψίμως κάνει καριέρα ως δήθεν κομουνίστρια να αμφισβητεί την δική μου δημοκρατική πορεία και της οικογένειας μου. Η μήνυση μου δεν είναι κατά του ΚΚΕ. Αφορά το πρόσωπο που με βίλα στην Εκάλη πατώντας στην Βουλή μια φορά στα 1.000 χρόνια θέλει να μας υπαγορεύσει πως θα ασκούμε τα καθήκοντά μας. Δεν αφορά το ΚΚΕ η μήνυση μου. Αφορά την Κανέλλη που επιχείρησε να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη».

«Τα άτομα που μένουν σε βίλες δεν καταλαβαίνουν τα άτομα που παλεύουν για το δίκιο» είπε ακόμα και συνέχισε: «Επιχείρησε να με ταυτίσει με Κασιδιάρη και Χρυσή Αυγή ενώ είναι γνωστό ότι όλη μου η πορεία κοινωνική δικηγορική φοιτητική και πολιτική ήταν απέναντι στους φασίστες. Δεν ανέχομαι μια Κανέλλη να αγιοποιείται επειδή είναι στο ΚΚΕ και να σπιλώνει εμένα».

«Η χυδαιότητα όταν εκτοξεύεται από χυδαίο ομιλητή πέφτει στο κενό ως κατηγορία. Όταν την εκτοξεύει η Κωνσταντοπούλου αυτή τη χυδαιότητα μετά τον Κασιδιάρη το θεωρώ ως 2ο παράσημο. Pro bono αναλαμβάνω να την υπερασπιστώ έναντι του ίδιου της του εαυτού. Το 1967 πήγαινα στην πρώτη Γυμνασίου. Αν αυτό σημαίνει μαθητική καριέρα στην Χούντα τι να πω» αντέτεινε η Λιάνα Κανέλλη.