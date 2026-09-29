Φωτιά στο Μάτι: Απορρίφθηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου για τρεις κατηγορούμενους

Να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου για τον πρώην αρχηγό της Πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, τον πρώην υπαρχηγό Βασίλη Ματθαιόπουλο και τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη, οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, αποφάσισε το Τριμελές Εφετείο Πλημμελλημάτων.

Η υπόθεση επέστρεψε στο Εφετείο αποκλειστικά για νέα κρίση επί του συγκεκριμένου ελαφρυντικού, καθώς η ενοχή των τριών έχει κριθεί αμετάκλητα από τον Άρειο Πάγο. Το Ανώτατο Δικαστήριο, είχε αναιρέσει εν μέρει την προηγούμενη εφετειακή απόφαση ως προς το ελαφρυντικό κρίνοντας ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη η μη αναγνώρισης του.

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Την απόρριψη είχε προτείνει νωρίτερα και η εισαγγελέας της έδρας, Ευφροσύνη Παναγιωτοπούλου.