Στον αγιασμό του ανακαινισμένου 8ου Δημοτικού Νέας Φιλαδέλφειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το μήνυμα στους μαθητές (βίντεο)

Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας βρέθηκε σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον αγιασμό ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Γκίκας Χαρδούβελης.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου στους ανακαινισμένους χώρους της εκπαιδευτικής μονάδας.

Μετά το πέρας του αγιασμού στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, ο πρωθυπουργός σε σύντομο χαιρετισμό του προς τους μαθητές, ευχήθηκε “καλή χρονιά” σε όλους και ειδικά “στα πρωτάκια”, όπως είπε.

Στη συνέχεια, τόνισε με έμφαση τις αλλαγές που έγιναν στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και σε άλλες 430 σχολικές μονάδες με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”.

“Οι μεγαλύτερες τάξεις που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Η κατάσταση την οποία είδα κι εγώ όταν βρέθηκα εδώ μαζί με τον δήμαρχο και τη διευθύντρια πριν από μερικούς μήνες, για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια” ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους μαθητές.

Συνέχισε λέγοντας ότι το εν λόγω πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των σχολείων είναι το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” και διευκρίνισε: “Για τους μικρότερους φίλους μας, η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν υπουργός Παιδείας, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία”.

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε ότι “σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί” και απευθυνόμενος στους μαθητές είπε:

“Καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό στα κινητά σας τηλέφωνα. Όπως στο σχολείο το δικό σας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε όλη την επικράτεια όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις”.