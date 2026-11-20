«Σήμερα που μιλάμε, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται εντός του… “τουρκολιβυκού”, με ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX. Αυτό αρκεί» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμία με θέμα: «Γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση εκ των προτέρων ότι η Γαλλία θα έστελνε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για την πόντιση του καλωδίου GSI;».

«Επειδή κόπτεστε ότι αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα και ότι χάσαμε την κύρωση κτλ, να σας πω ένα απλό: Σήμερα που μιλάμε, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται εντός του…”τουρκολιβυκού”, με ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX. Αυτό αρκεί» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

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Αναφερόμενος στο ζήτημα της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «με την Γαλλία βρισκόμαστε και βρισκόμασταν σε επικοινωνία. Η Γαλλία εξέφρασε τη διάθεσή της να δώσει ενημέρωση σχετικά με το ζήτημα αυτό. Σε αυτό η θέση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρη: Η όποια ενημέρωση αν επιλεγεί ο δρόμος αυτός δεν θα πρέπει άμεσα ή έμμεσα να παραπέμπει υπό οποιαδήποτε εκδοχή σε αίτημα αδείας. Και αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο συνέβη κατά την γαλλική πλευρά». Επισήμανε μάλιστα ότι «η επικοινωνία αυτή έγινε μετά την έκδοση της άδειας από τα αρμόδια όργανα της ελληνικής πολιτείας.

Η επικοινωνία αυτή, κατά το διεθνές δίκαιο, δεν χρειάζεται να επεκταθώ, νομίζω είναι κοινός τόπος, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να υποστηρίζει το αντίθετο. Δεν αποδίδει καμία απολύτως πρόσθετη αξία σε ό,τι αφορά τα νομικά επιχειρήματα τα οποία έχουν τεθεί. Η διπλωματική ενημέρωση δεν μπορεί να συνιστά υπό οποιαδήποτε εκδοχή άδεια ή να αποδίδει το οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα» υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώνοντας παράλληλα ότι «το έργο εξελίσσεται ομαλά, είναι ένα κρίσιμο έργο, με μία άδεια από την Ελλάδα, με μία NAVTEX από την ελληνική πολιτεία». «Χειριστήκαμε με ευθύνη το ζήτημα αυτό, είναι προφανές ότι το έργο έχει σημαντική αξία. Καμία απολύτως παραχώρηση, κύριε Καζαμία, σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Καζαμίας ρώτησε εάν η κυβέρνηση γνώριζε ότι επίκειται να αποδοθεί ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία στην Τουρκία: «Αυτό είναι μέρος ενός ευρύτερου ζητήματος. Και είναι το ζήτημα του κατά πόσο υπήρξε, όπως θεωρούμε ότι υπήρξε, ένα τεράστιο παρασκήνιο μυστικής διπλωματίας πριν ξεκινήσουν τα έργα για το καλώδιο» ζητώντας μάλιστα να πληροφορηθεί «κατά πόσο υπήρξε μυστική συνάντηση του πρωθυπουργού με τον κ. Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με δήλωση που έκανε σε συνέντευξή του στα Νέα, ο ομόλογός σας, ο κ. Χακάν Φινταν, σε συνέντευξή του στις 21 Οκτωβρίου, που είπε ότι συζητήθηκε το θέμα ανάμεσα στον Πρόεδρο του και στον Έλληνα πρωθυπουργό»

«Δεν έχει υπάρξει ποτέ στη διάρκεια της μεταπολίτευσης εξ όσων εγώ γνωρίζω, [. . .] καμία κυβέρνηση και κανένας υπουργός εξωτερικών ο οποίος να ενημερώνει πιο περιοδικά, πιο τακτικά, πιο εμπεριστατωμένα τη Βουλή και τους πολιτικούς αρχηγούς [. . .] Άρα τα περί “μυστικής διπλωματίας” όχι απλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι πραγματικός αστεϊσμός» απάντησε ο κ. Γεραπετρίτης: «Ποια είναι η πραγματικότητα; Η Γαλλία θέλησε να αποστείλει μία επικοινωνία η οποία δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. [. . .] Μπορεί μία επικοινωνία τρίτων χωρών να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες; Είμαστε σοβαροί; Τι είναι αυτά; Είμαστε στη Βουλή και λέτε για προηγούμενο; Αυτό δεν τόλμησε να το πει κανείς. Η πραγματικότητα είναι ότι όχι απλά δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο το οποίο τίθεται, αλλά η επικοινωνία αυτή δεν έχει καμία απολύτως νομική ισχύ. Και κατά το περιεχόμενό της, όπως σας είπα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Γαλλίας, προκύπτει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι δεν υπέχει θέση αίτησης άδειας ούτε έχει καμία προδιάθεση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα θαλασσιών ζωνών. Άρα, καμία άδεια δεν ζητήθηκε, κανένα προηγούμενο δεν τέθηκε».

Βεβαίωσε τέλος ότι «καμία συνάντηση, το έχουμε διαψεύσει επανειλημμένως, καμία συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού και του Τούρκου Πρόεδρου δεν υπήρξε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Επιπλέον, να σας πω για το “τουρκολιβυκό”, επειδή κόπτεστε ότι αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα και ότι χάσαμε την κύρωση κτλ, να σας πω ένα απλό: Σήμερα που μιλάμε το ερευνητικό πλοίο το γαλλικό, ξέρετε που βρίσκεται; Ξέρετε; Σε ποια θαλάσσια ζώνη βρίσκεται κύριε Καζαμία το γαλλικό πλοίο; Βρίσκεται εντός του …”τουρκολιβυκού” με ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX. Αυτό αρκεί».-