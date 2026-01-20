Στο πλευρό της Καρυστιανού ο Νίκος Παπαδόπουλος για τις αμβλώσεις – “Πογκρόμ της πολιτικής ορθότητας απέναντι στο αγέννητο παιδί”

Στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού στάθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής και καρδιοχειρουργός Νικόλαος Παπαδόπουλος, που είχε εμπλακεί στον βανδαλισμό έργων στην Εθνική Πινακοθήκη, μετά τιςδηλώσεις της περί αμβλώσεων.

Ο κ. Παπαδόπουλος έκανε λόγο για προσπάθεια δημόσιας «παγίδευσής» της μέσω στοχευμένων ερωτήσεων, οι οποίες –όπως υποστηρίζει– δεν είχαν σκοπό τον διάλογο, αλλά τη δημόσια έκθεσή της.

Ο βουλευτής σημείωσε ότι η ερώτηση προς τη Μαρία Καρυστιανού για το θέμα των αμβλώσεων εντασσόταν, κατά τη γνώμη του, σε μια επιχείρηση φίμωσης όσων τολμούν να αμφισβητήσουν το κυρίαρχο αφήγημα. Όπως ανέφερε, επρόκειτο για «στοχευμένη» παρέμβαση που στόχευε στο να στιγματίσει τις διαφορετικές φωνές. Παράλληλα, συνέκρινε τη συγκεκριμένη περίπτωση με δικές του εμπειρίες από την περίοδο της πανδημίας, αλλά και από τοποθετήσεις του για τις εκτρώσεις και τον γάμο των ομοφυλόφιλων, υποστηρίζοντας πως όσοι «φέρνουν κάτι νέο» επιχειρείται να «καούν» ηθικά.

Ως καρδιοχειρουργός, αλλά και ως άνθρωπος που έχει βιώσει επανειλημμένα την προσπάθεια φίμωσης και έκθεσης όποιου τολμά να ταράξει τα «ήρεμα νερά» του συστήματος, αισθάνομαι την ανάγκη να τοποθετηθώ ξεκάθαρα.



Η ερώτηση που απευθύνθηκε στην Καρυστιανού δεν ήταν αθώα.

Ήταν… pic.twitter.com/DK4eHNLIKB— ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (@nikos71papad) January 19, 2026

Ο βουλευτής δήλωσε ότι οι προσωπικές του απόψεις για το ζήτημα των αμβλώσεων είναι «ακλόνητες και αδιαπραγμάτευτες». Επισήμανε ότι, ως γιατρός, αισθάνεται «λύπη και ντροπή» για αυτό που χαρακτήρισε «πογκρόμ της πολιτικής ορθότητας απέναντι στο αγέννητο παιδί». Τόνισε επίσης ότι, σύμφωνα με την ιατρική του γνώση, «η καρδιά του εμβρύου χτυπά», υπογραμμίζοντας πως αυτό αποτελεί ιατρικό γεγονός και όχι ιδεολογική θέση. Κατά τον ίδιο, η κοινωνία οδηγείται σε απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, με πολιτικούς που «συγκρούονται στο βήμα της Βουλής, αλλά μετά τα βρίσκουν».

Στη συνέχεια, ο Νικόλαος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι έχει αφιερώσει ολόκληρη την επαγγελματική του πορεία στη διάσωση ανθρώπινων ζωών, εκφράζοντας ανησυχία για την ψυχρή στάση που, όπως είπε, επικρατεί σήμερα γύρω από το θέμα των αμβλώσεων, την οποία χαρακτήρισε «παράνοια». Κλείνοντας την ανάρτησή του, επισήμανε πως «το κακό επικρατεί όταν οι άνθρωποι φοβούνται να πουν την αλήθεια», προσθέτοντας ότι η ζωή του αγέννητου παιδιού έχει αξία, κάτι που, όπως τόνισε, εκφράζει τόσο ως γιατρός όσο και ως πατέρας έξι παιδιών.

Στόχος της δεν ήταν ο διάλογος, αλλά η παγίδευση και η δημόσια έκθεσή της. Γιατί φοβούνται κάθε τι καινούργιο που βάζει σε κίνδυνο την επικοινωνιακή “δικτατορία” τους.

Το ίδιο έργο το έχω δει και το έχω υποστεί προσωπικά στην πανδημία, στα ζητήματα των εκτρώσεων, στον γάμο των ομοφυλόφιλων.

Όποιος φέρνει κάτι νέο, όποιος αμφισβητεί το αφήγημα, επιχειρείται να «καεί» ηθικά.

Ταυτόχρονα δηλώνω εξίσου καθαρά ότι οι δικές μου απόψεις είναι συγκεκριμένες, ακλόνητες και δεν διαπραγματεύονται. Ως καρδιοχειρουργός, αισθάνομαι λύπη και ντροπή παρακολουθώντας το αποψινό «πογκρόμ» της «πολιτικής ορθότητας» απέναντι στο αγέννητο παιδί.

Άνθρωποι που δίνουν «θεατρικές παραστάσεις» σύγκρουσης από το βήμα της Βουλής, σήμερα «τα βρήκαν»: Απαξίωσαν την ανθρώπινη ζωή.

Κάποιοι αρνούνται πεισματικά να ακούσουν την ΑΛΗΘΕΙΑ:

Η καρδιά του εμβρύου χτυπά. Χτυπά ΔΥΝΑΤΑ..

Και αυτό δεν είναι ιδεολογία – είναι ιατρικό γεγονός.

Σε όλη μου τη ζωή αφιερώθηκα στο να σώζω καρδιές.

Έδωσα «μάχες». Χιλιάδες ασθενείς πέρασαν από τα χέρια μου.

Πάλεψα με αυταπάρνηση για κάθε παλμό, για κάθε ανάσα, για κάθε ζωή.

Κι όμως, σήμερα κάποιοι μιλούν ψυχρά για τον θάνατο.

Για την αφαίρεση ζωής.

Για τη δολοφονία αθώων και μάλιστα υγιέστατων εμβρύων. Παράνοια!

Το κακό επικρατεί όταν οι άνθρωποι φοβούνται να πουν την αλήθεια.

Και η αλήθεια είναι μία:

η Ζωή ενός αγέννητου παιδιού έχει αξία.

Και αυτό το ομολογώ και ως γιατρός-καρδιοχειρουργός και ως πολύτεκνος πατέρας 6 παιδιών.

Λοιπόν: ΩΣ ΕΔΩ.

Πριν οδηγηθούμε στην πλήρη δημογραφική και ηθική κατάρρευση του έθνους μας, ας τολμήσουμε τουλάχιστον να παραδεχτούμε την αλήθεια.

Και ας αλλάξουμε πορεία – αν δεν είναι ήδη αργά.

Νίκος Παπαδόπουλος – καρδιοχειρουργός – ανεξάρτητος βουλευτής

Πρόεδρος του κινήματος ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ