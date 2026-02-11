Σε εξέλιξη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας

Το κατώφλι του “Λευκού Παλατιού” στην Άγκυρα πέρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γύρω στις 3 και δέκα το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), προκειμένου να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στην υποδοχή που έγινε από τον πρόεδρο της Τουρκίας στον Έλληνα πρωθυπουργό οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ένα σύντομο χαιρετισμό και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

– Γεια σας κ. Πρόεδρε

– Γεια σας

– Όλα καλά;

– Πολύ καλά!

Στην συνέχεια, ο Τούρκος πρόεδρος είχε και μία σύντομη συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Η συνάντηση τους βρίσκεται σε εξέλιξη με τους δύο ηγέτες να προχωρούν στην επισκόπηση των διμερών σχέσεων και να συζητούν περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι συνεδριάσεις του Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με τη συμμετοχή υπουργών και των δύο κυβερνήσεων, και με το πέρας των εργασιών αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες για θέματα που αφορούν την οικονομία και το εμπόριο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επίσημες συναντήσεις των υπουργών για την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με τον Τούρκο ομόλογό του έγινε σε καλό κλίμα.

Στην συνέχεια, υπογράφηκαν συμφωνίες για την έρευνα και την τεχνολογία και μνημόνιο συνεργασίας που υπήρχε από την προηγούμενη συνάντηση και αφορούσε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στις 17:00 έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών στον Τύπο και έπειτα θα ακολουθήσει το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού, στο οποίο θα παρακαθίσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Όπως έγινε γνωστό, Μητσοτάκης και Ερντογάν δεν θα δεχθούν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους αμέσως μετά τις δηλώσεις τους.

Για τις Βρυξέλλες θα αναχωρήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση στο Λευκό Παλάτι και το δείπνο που θα του παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος.

Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας λίγα λεπτά πριν από τις 14:30.

Εκεί τον υποδέχθηκαν ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Άγκυρας, αλλά και ο αναπληρωτής δήμαρχος και ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα.

Βίντεο από την άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα:

Υπενθυμίζεται ότι οι υπουργοί που συνοδεύσουν τον πρωθυπουργό είναι: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.