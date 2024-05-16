Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τον πρόεδρο της ΚΟ, Σωκράτη Φάμελλο και την τομεάρχη Εσωτερικών, Γιώτα Πούλου, επισκέπτονται στις 12:00 την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της Αρχής, Κωνσταντίνο Μενουδάκο, «για ενημέρωση σχετική με το σκάνδαλο της διαρροής και παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων», σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

