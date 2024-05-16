Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ

Με τον Σωκράτη Φάμελλο

Στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ
DEBATER NEWSROOM

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τον πρόεδρο της ΚΟ, Σωκράτη Φάμελλο και την τομεάρχη Εσωτερικών, Γιώτα Πούλου, επισκέπτονται στις 12:00 την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της Αρχής, Κωνσταντίνο Μενουδάκο, «για ενημέρωση σχετική με το σκάνδαλο της διαρροής και παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων», σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

