Στην Αίγυπτο σήμερα ο Μητσοτάκης για την Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα, Δευτέρα στo Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου όπου θα συμμετάσχει στη «Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Sharm El-Sheikh».

Στη σύνοδο θα συμμετέχουν περίπου 20 ηγέτες, όλοι προσκεκλημένοι του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ αυτών, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, που θα συμπροεδρεύσει με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ πρόσκληση έλαβε και ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η σύνοδος για την ειρήνη είναι ιστορική, γιατί θα υπογραφεί η συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Λίγες ώρες νωρίτερα θα έχουν απελευθερωθεί οι όμηροι που κρατάει η Χαμάς από τις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την αιματηρή επίθεση όπου εκτελέστηκαν 1.200 άνθρωποι.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: “Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.

Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη.

Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις. Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού“.