Ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα διεκδικεί την προεδρία του κόμματος, έχοντας πάντα στο πλευρό του τους γονείς και τον σύντροφό του. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν υποψήφιο που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα ΜΜΕ ειδικότερα έπειτα από το coming out του σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό του.

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή του:

Η καταγωγή του είναι από την Ελλάδα και συγκεκριμένα έχει γεννηθεί στο Μαρούσι. Είναι γεννημένος το 1988 και είναι 35 ετών. Ο Στέφανος Κασσελάκης γενικότερα από πολύ μικρή ηλικία ήταν πάρα πολύ καλός μαθητής και έτσι κατάφερε κερδίζοντας μία υποτροφία να σπουδάσει στη Μασαχουσέτη. Έπειτα συνέχισε να κάνει σπουδές γύρω από τις διεθνείς επιστήμες και τα χρηματοοικονομικά και σιγά – σιγά ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και επαγγελματικά.

Κατά τα φοιτητικά του χρόνια ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκίνησε να ασχολείται με την πολιτική, καθώς ενόψει των Εκλογών το 2008 ήταν μέλος του επιτελείου του Τζο Μπάιντεν. Έκτοτε δραστηριοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον, ωστόσο ο χώρος που διέπρεψε ήταν αυτός των ναυτιλιακών. Πρόκειται για έναν αυτοδημιούργητο εφοπλιστή που δραστηριοποιείται, ο οποίος κατάφερε βήμα προς βήμα να φτάσει στην επιτυχία. Παράλληλα, μέσω της μη κερδοσκοπικής διαδικτυακής του πλατφόρμας κατάφερε να βοηθήσει πολλούς νέους να «χτίσουν» το βιογραφικό τους και να βρουν δουλειά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μία δημόσια τοποθέτηση του στον αέρα του τηλεοπτικού σταθμού One, έμελλε να τον κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή και να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ. Συγκεκριμένα έκανε ένα πολύ δυναμικό coming out για τον σεξουαλικό προσανατολισμό του, με αφορμή μία αντιπαράθεση με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Παύλο Σαράκη.

"The pursuit of Happiness" (Declaration of Independence)



