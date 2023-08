Πρώτο trend στο Twitter είναι τις τελευταίες ώρες ο Στέφανος Κασσελάκης που ήρθε ξαφνικά για να ταράξει τα νερά στον ΣΥΡΙΖΑ με τις πληροφορίες να τον θέλουν να μπαίνει με φόρα στην κούρσα διαδοχής.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Κασσελάκης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το απόγευμα την υποψήφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τα social media.

Εφόσον συγκεντρώνονται οι 30 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής, όπως απαιτείται, ο Στέφανος Κασσελάκης θα είναι ο πέμπτος υποψήφιος για την προεδρία μαζί με την Έφη Αχτσιόγλου, τον Νίκο Παππά, τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον Στέφανο Τζουμάκα.

Το νέο βίντεο

Πριν από λίγο ανέβασε μάλιστα ένα νέο βίντεο στο οποίο προαναγγέλλει την κίνησή του. «Όσο οι άλλοι μιλούν για εμάς, εμείς μιλάμε με εσάς. Έχετε πάρει τη σκυτάλη της σύγχρονης Αριστεράς στα χέρια σας. Σας ακούμε, καταγράφουμε, φτιάχνουμε μαζί το σχέδιο μιας καλύτερης ζωής», γράφει στη λεζάντα του βίντεο.

Υπενθυμίζεται ότι ο αυτοδημιούργητος εφοπλιστής παρουσίασε μία πολιτική πλατφόρμα στις αρχές της εβδομάδας αντικαθιστώντας μάλιστα την λέξη «Αριστερά» με τη λέξη «Ανασυγκρότηση».

Συγκεκριμένα, η πολιτική πλατφόρμα του Στέφανου Κασσελάκη φέρει τον τίτλο ««ΣΥ.ΡΙΖ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΡΑ» και περιλαμβάνει «έμπρακτες προτάσεις για τη Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση της χώρας», όπως: Διαφάνεια παντού, κατάργηση βουλευτικών προνομίων, διαχωρισμός Κράτους – Εκκλησίας, επαγγελματικός στρατός με κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας, τομές σε δικαιοσύνη, φορολογία, παιδεία.

Ποιος είναι ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο 35χρονος είναι Έλληνας του εξωτερικού και ήταν ένας από τους τρεις απόδημους στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές.

Στέφανος Κασσελάκης: Το βιογραφικό του όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές 2023

Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ‘Στήλη του Φοιτητή’ και αργότερα με το ‘Χρώμα της Αγοράς’. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece’, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.

