Στέφανος Κασσελάκης: Κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο συνοδεία αντιστασιακών

Στεφάνι στο Μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, συνοδευόμενος από αγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν από το καθεστώς των συνταγματαρχών.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής «ανάμεσά τους βρέθηκε η Μέλπω Λεκατσά – η θρυλική “φαρμακοποιός του Πολυτεχνείου”. Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως φοιτήτρια της Φαρμακευτικής, έζησε από κοντά τα γεγονότα της Νομικής, πέρασε στην παρανομία, έμεινε για μήνες κυνηγημένη και αποκλεισμένη από τους γονείς της και συμμετείχε ενεργά στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Εκεί είχε την ευθύνη του αυτοσχέδιου φαρμακείου, περιθάλποντας τραυματίες και συναγωνιστές, πριν συλληφθεί από το ΕΑΤ-ΕΣΑ στις 24 Δεκεμβρίου 1973».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας ήταν κι ο Σωτήρης Τσιακμάκης, ο οποίος, ως φοιτητής του Μαθηματικού στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη τον Ιούνιο του 1969 ως αντιφρονούντας και οδηγήθηκε στις διαβόητες φυλακές Αβέρωφ. Παρούσα επίσης η Αλκμήνη Ψιλοπούλου, τότε φοιτήτρια της Φιλοσοφικής, που συνελήφθη και βασανίστηκε άγρια για τη δράση της. Στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη βρέθηκαν και οι αντιστασιακοί Κοσμάς Ιωαννίδης και Ανδρέας Κοντογιώργος, τιμώντας μαζί εκείνες την επέτειο.

Τον κ. Κασσελάκη συνόδευσαν επίσης οι δύο αντιπρόεδροι του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη και Μυρτώ Κροβεσή, η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα και άλλα στελέχη.

Κλείνοντας η ανακοίνωση αναφέρει: «Το Κίνημα Δημοκρατίας τιμά με βαθύ σεβασμό όλους όσοι αντιστάθηκαν στο σκοτάδι της δικτατορίας, κρατώντας ζωντανό το φως της ελευθερίας και της δημοκρατίας».