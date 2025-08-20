Σταύρος Καλαφάτης: Στρατηγική Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την Ενίσχυση της Κοινωνίας (βίντεο)

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει μια πολιτική ελάφρυνσης της μεσαίας τάξης με στόχο τη βελτίωση των εισοδημάτων των πολιτών και την καταπολέμηση της ακρίβειας, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, σε συνέντευξή του στην ενημερωτική εκπομπή της ERT News.

Ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη συνεπή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και στη δημοσιονομική πειθαρχία, με σκοπό να επιστρέψει το οικονομικό μέρισμα στην κοινωνία, ειδικά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αναφερόμενος στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία έξι χρόνια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Κυβέρνηση κατάφερε να επιτύχει ρεκόρ ανάπτυξης διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, να μειώσει την ανεργία κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και να δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας. “Στόχος μας είναι να επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο”, δήλωσε ο Σταύρος Καλαφάτης.

Στρατηγική για Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική της Κυβέρνησης για την προώθηση της καινοτομίας και της τεχνολογίας στην Ελλάδα, με την ίδρυση 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας. “Η Ελλάδα διαθέτει εξαιρετικό επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”, επεσήμανε. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) είναι μια σημαντική πηγή ανάπτυξης, και στόχος της Κυβέρνησης είναι να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για την ανάπτυξή τους.

Ο Σταύρος Καλαφάτης τόνισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης εργάζεται για τη δημιουργία ενός συνεκτικού οικοσυστήματος καινοτομίας σε κάθε περιφέρεια της χώρας, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις προοπτικές της κάθε περιοχής. Με τη συνεργασία των περιφερειών, των ερευνητικών κέντρων και των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, η Κυβέρνηση στοχεύει σε έναν περιφερειακό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου, ο οποίος θα ενσωματώνει την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες ως κύρια άξονα ανάπτυξης.

Επικοινωνία με τον Άρη και Ηγετική Θέση στην Τεχνολογία

Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη διάκριση των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα μοναδικό πιλοτικό πείραμα σε συνεργασία με τη NASA και την ESA. Η επιτυχής επικοινωνία μέσω ακτίνων λέιζερ με το διαστημόπλοιο που βρίσκεται στον Άρη, σε απόσταση 265 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, αποτελεί επανάσταση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, καθώς προσφέρει ταχύτητα και ασφάλεια δεδομένων σε επίπεδα που δεν υπήρχαν μέχρι τώρα.

“Η επιτυχία αυτής της επικοινωνίας, η οποία απαιτούσε χρόνια προετοιμασίας, είναι μια απόδειξη της ηγετικής θέσης που μπορεί να κατέχει η Ελλάδα στον τομέα της τεχνολογίας και της έρευνας”, δήλωσε ο Σταύρος Καλαφάτης. Ο Υφυπουργός εξήρε τη δουλειά των επιστημόνων και επεσήμανε ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορεί ακόμη και σε τομείς όπως το διάστημα, που παραδοσιακά θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικοί.

Συμπέρασμα

Η συνέντευξη του Σταύρου Καλαφάτη ανέδειξε τις βασικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας και καινοτομίας. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επικεντρώνεται στη μείωση των φόρων και στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, ενώ ταυτόχρονα επενδύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας σε όλη τη χώρα.