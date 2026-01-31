Σοφία Ζαχαράκη: «Η Ελλάδα επενδύει ήδη συστηματικά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών»

Στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκαν στις 29 & 30 Ιανουαρίου οι εργασίες του άτυπου συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη.

Στους στρατηγικούς άξονες της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη στήριξη των εκπαιδευτικών και την προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων στις σύγχρονες προκλήσεις, επικεντρώθηκαν οι εργασίες του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο Συμβούλιο συμμετείχε και η Ελληνίδα υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναφέρθηκε στην τοποθέτησή της στον επικείμενο εθνικό διάλογο για την εκπαίδευση, τονίζοντας ότι θα στοχεύει «σε βιώσιμες και σύγχρονες εκπαιδευτικές τομές», καθώς επίσης και στη σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

«Στο Συμβούλιο αναδείξαμε τη σημασία διασφάλισης ουσιαστικών δυνατοτήτων επαγγελματικής εξέλιξης για τους εκπαιδευτικούς και την ανάγκη επένδυσης στη διαρκή ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Ιδίως στη σημερινή, διαρκώς μεταβαλλόμενη εκπαιδευτική πραγματικότητα, που επηρεάζεται και από τη ολοένα και πιο εκτεταμένη χρήση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε η κα. Ζαχαράκη.

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε στην πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για τη «Βελτίωση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στην Ελλάδα», σημειώνοντας ότι ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψε, είναι η ανάγκη στήριξης των εκπαιδευτικών ως πρωταγωνιστές και φορείς αλλαγής μέσα στο σχολείο. «Αρχίζοντας τον εθνικό διάλογο για την εκπαίδευση στοχεύουμε σε βιώσιμες και σύγχρονες εκπαιδευτικές τομές», υπογράμμισε.

«Η Ελλάδα επενδύει ήδη συστηματικά στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, χτίζοντας ένα σύγχρονο πλαίσιο συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, ευθυγραμμισμένο με τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος μας είναι μια επιμόρφωση που αρχίζει από τις πραγματικές ανάγκες των ίδιων των εκπαιδευτικών, είναι στενά συνδεδεμένη με την καθημερινή σχολική πράξη και εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. Ενισχύουμε την ποιότητα, την ευελιξία και τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή συνεργασία και κινητικότητα, ώστε κάθε εκπαιδευτικός να έχει τα εργαλεία να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης τάξης», κατέληξε η κα. Ζαχαράκη.

Επιπλέον, η Ελληνίδα υπουργός προήδρευσε σε ομάδα εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των Υπουργών των κρατών-μελών, με θέμα: «Επένδυση στους εκπαιδευτικούς: επαγγελματική ανάπτυξη, ελκυστικότητα και παραμονή στο επάγγελμα».

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο επίκεντρο βρέθηκε η σημασία στοχευμένων οικονομικών κινήτρων, ιδίως για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε απομακρυσμένες ή μειονεκτικές περιοχές, σε συνδυασμό με σταθερές εργασιακές διαδρομές, υποστηρικτικές συνθήκες εργασίας και επαγγελματική αυτονομία.

Η υπουργός παρουσίασε και τα μέτρα στήριξης των εκπαιδευτικών που λαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση, όπως τη διπλή μοριοδότηση σε μόνιμους και αναπληρωτές που υπηρετούν σε «δυσπρόσιτα» σχολεία ή απομακρυσμένα, την επιστροφή διπλού ενοικίου σε αναπληρωτές που υπηρετούν μακριά από το σπίτι τους, την επικείμενη ανακαίνιση δημοτικών καταστημάτων ή χώρων ιδιοκτησίας δήμων, καθώς επίσης και την φοροαπαλλαγή που δίνεται στους ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητα σε εργαζόμενους και φοιτητές.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, η οποία θα πρέπει να εντάσσεται στον εργασιακό τους χρόνο και να συνοδεύεται από συστηματική εισαγωγική επιμόρφωση και καθοδήγηση.

Οι ευρωπαίοι υπουργοί Παιδείας συμφώνησαν ότι η ψηφιοποίηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για το έργο των εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας στη μείωση του διοικητικού φόρτου και στην ενίσχυση της εξατομικευμένης και συμπεριληπτικής μάθησης, υπό σαφείς παιδαγωγικές και ηθικές προϋποθέσεις.

Παράλληλα, αναδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος της σχολικής ηγεσίας στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών, αξιοποίησης δεδομένων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών υπέρ του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.

Στο περιθώριο της Συνόδου, η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη είχε διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Αξιοκρατίας της Ιταλίας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα (Giuseppe Valditara).

Τέλος, σημειώνεται ότι το Συμβούλιο πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», υπό την προεδρία της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.