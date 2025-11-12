Σήμερα η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου – Η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Με πλούσια ατζέντα συνέρχεται σήμερα Τετάρτη 12/11 η 3η Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας – Κύπρου στην Αθήνα, σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο κι ενώ οι ΗΠΑ ασκούν πίεση στην Τουρκά για τις ενεργειακές σχέσεις με τη Ρωσία.

Στόχος της Διακυβερνητικής Συνόδου είναι η εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών και τη διεύρυνση της συνεργασίας τους σε μια σειρά από τομείς και εκτός της εξωτερικής πολιτικής.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναμένεται να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τα νέα δεδομένα στα Κατεχόμενα, μετά την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία των Τουρκοκυπρίων.

Οι δύο ηγέτες θα επαναλάβουν τη σταθερή τους θέση υπέρ μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, δηλαδή Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα.

Επίσης, είναι σε εξέλιξη οι διεργασίες για τη διεξαγωγή της νέας άτυπης πενταμερούς το επόμενο διάστημα και στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται στην Κύπρο στις αρχές Δεκεμβρίου η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στο επίκεντρο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου θα βρεθεί και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ένα έργο στρατηγικής σημασίας και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε επίπεδο γεωπολιτικής, η συνδεσιμότητα, οι αγωγοί, τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων εξελίσσονται σε παράγοντες μεγάλης σημασίας.

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης θα μιλήσουν ακόμα για την επικείμενη ανάληψη της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ακόμα, ο Έλληνας πρωθυπουργός σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αναμένεται να ενημερώσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τις πρόσφατες συναντήσεις του με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις νέες συμφωνίες που ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι στη Διακυβερνητική Σύνοδο δεν θα παραστούν οι υπουργοί Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και Γιώργος Παπαναστασίου, οι οποίοι θα βρίσκονται σήμερα στις Βρυξέλλες προκειμένου να συναντηθούν με τον Επίτροπο Ενέργειας.

Η Διακυβερνητική Σύνοδος επιβεβαιώνει όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές το κοινό όραμα Ελλάδας και Κύπρου για σταθερότητα, ασφάλεια και ανάπτυξη στην περιοχή, μέσα από στενότερη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.

Η Σύνοδος αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη, οι οποίες θα καθορίσουν τους άξονες συνεργασίας για τα επόμενα χρόνια και θα αποτυπώσουν το πλαίσιο των κοινών δράσεων σε όλα τα επίπεδα.