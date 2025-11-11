Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση στην Τουρκία: Σταματήστε τις αγορές αερίου και πετρελαίου από Ρωσία

Αυξάνουν τις πιέσεις στην Τουρκία οι ΗΠΑ για να μπει τέλος στις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, την ώρα μάλιστα που η Ελλάδα επενδύει στην ενεργειακή συνεργασία με την αμερικανική πλευρά.

Ουσιαστικά, οι ΗΠΑ ζητούν από την Άγκυρα να σταματήσει να παίζει τον ρόλο του «επιτήδειου ουδέτερου» που διαδραματίζει η γειτονική χώρα, από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να αποκομίσει οφέλη από όλες τις πλευρές.

Στην συνάντηση που είχαν χθες Δευτέρα 10/11 ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, επισήμαναν «το κάλεσμα του προέδρου Τραμπ προς όλους τους συμμάχους του NATO να σταματήσουν τις αγορές ρωσικής ενέργειας, ώστε να συνδράμουν στον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία». Αυτή η φράση συμπεριλαμβάνεται σε ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά σε δυο μήνες που η Ουάσιγκτον πιέζει δημόσια την Άγκυρα να διακόψει τις εισαγωγές υδρογονανθράκων από τη Ρωσία.

Η πρώτη ήταν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα τέλη Σεπτεμβρίου, στον Λευκό Οίκο. «Το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία», είχε πει τότε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία είναι τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας ρωσικού αργού πετρελαίου μετά την Κίνα και την Ινδία, ενώ εισάγει μεγάλες ποσότητες ρωσικού φυσικού αερίου.