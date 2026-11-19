«Ας μιλήσουμε για τη στεγαστική κρίση», αναφέρει σε βίντεο που ανήρτησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Επισημαίνει ότι η στεγαστική κρίση δεν αποτελεί μόνο κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, αλλά συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, καθώς η αδυναμία των νέων ζευγαριών να εξασφαλίσουν προσιτή κατοικία λειτουργεί αποτρεπτικά για τη δημιουργία οικογένειας. Τονίζει επίσης ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια σημαντική αντίφαση: ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν σπίτι ενώ περισσότερες από 500.000 κατοικίες παραμένουν κλειστές μόνο στην Αττική. Ως αιτίες αναφέρονται το υψηλό κόστος ανακαίνισης, οι κληρονομικές εκκρεμότητες και η υποβάθμιση περιοχών, αλλά και η αυξημένη ζήτηση από βραχυχρόνιες μισθώσεις και προγράμματα Golden Visa.

Η πρόταση που διατυπώνει είναι να δοθεί προτεραιότητα στην αξιοποίηση του υφιστάμενου στεγαστικού αποθέματος, μέσω χαμηλότοκων δανείων για ανακαινίσεις, νομοθετικών ρυθμίσεων για την απελευθέρωση ακινήτων, φορολογικών κινήτρων για τους ιδιοκτήτες και ενίσχυσης της εγκατάστασης νέων στην περιφέρεια. Στόχος είναι να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, να αποκλιμακωθούν τα ενοίκια και να αποκτήσουν εισόδημα οι ιδιοκτήτες, χωρίς να απαιτηθεί εκτεταμένη νέα δόμηση. Όπως τονίζει, η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αποτελεί προϋπόθεση για να παραμείνουν οι νέοι στη χώρα, να δημιουργήσουν οικογένειες και να διασφαλιστεί το μέλλον της Ελλάδας.