Στο Νοσοκομείο Πρέβεζας τρία παιδιά με εισαγγελική εντολή – Καταγγελία για παραμέληση και υποσιτισμό

Στο Νοσοκομείο Πρέβεζας φιλοξενούνται από την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών από τον Δήμο Ζηρού, μετά από εισαγγελική παρέμβαση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από καταγγελίες για παραμέληση και υποσιτισμό.

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Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, η καταγγελία έγινε από συγγενικά πρόσωπα σε βάρος του πατέρα.

«Η μητέρα έφυγε από το σπίτι» τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και έθεσε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει αστυνομική φύλαξη στον χώρο του νοσοκομείου, ενώ, όπως αναφέρει, ο πατέρας βρίσκεται και κινείται γύρω από το νοσηλευτικό ίδρυμα.

«Εάν τα απαγάγει ποιος θα φταίει;» διερωτάται, υπογραμμίζοντας ότι το νοσηλευτικό προσωπικό δεν μπορεί να αναλάβει ρόλο φύλαξης.