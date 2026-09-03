Συνελήφθη στην Αθήνα 34χρονος Τούρκος – Καταζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία της Interpol
Για διακεκριμένη κλοπή και παρεμπόδιση άσκησης του δημοσίου συμφέροντος
Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αθήνας, 34χρονος υπήκοος Τουρκίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.
Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
πηγή στην Google
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