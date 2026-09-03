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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στην Αθήνα 34χρονος Τούρκος – Καταζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία της Interpol

Για διακεκριμένη κλοπή και παρεμπόδιση άσκησης του δημοσίου συμφέροντος

Συνελήφθη στην Αθήνα 34χρονος Τούρκος – Καταζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία της Interpol
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
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Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Αθήνας, 34χρονος υπήκοος Τουρκίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας.

Η Ερυθρά Αγγελία αφορούσε τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημοσίου συμφέροντος

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Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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