Σαμαράς για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Η αιφνίδια απώλεια του θλίβει όλους μας
Η δημοσίευση του Αντώνη Σαμαρά
Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.
Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08) από ανακοπή ο βουλευτής και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
Η δημοσίευση του Αντώνη Σαμαρά
«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας.
Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων.
Συλλυπητήρια στους οικείους του».
