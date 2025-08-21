Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Η αιφνίδια απώλεια του θλίβει όλους μας

Η δημοσίευση του Αντώνη Σαμαρά

Σαμαράς για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Η αιφνίδια απώλεια του θλίβει όλους μας
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 18:22

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Την τελευταία του πνοή άφησε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08) από ανακοπή ο βουλευτής και γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοσίευση του Αντώνη Σαμαρά

«Η αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου θλίβει όλους μας.

Συναισθάνομαι τον πόνο των δικών του ανθρώπων.

Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ