Απόστολος Βεσυρόπουλος: Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου για τον θάνατό του

Σοκ στον πολιτικό κόσμο της χώρας έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του γραμματέα της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου σε ηλικία 59 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη ενώ βρισκόταν σε beach bar στην Σιθωνία Χαλκιδικής.

Η Ντόρα Μπακογιάννη για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους φίλους του που τόσο πολύ τον αγαπήσαμε».

Δεν μπορώ να το πιστέψω! Ο δικός μας Απόστολος, ο πάντα ευγενικός, γλυκός και υποστηρικτικός προς όλους, Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο άνθρωπος που πάλευε για την περιφέρεια του αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, έφυγε από κοντά μας. Τόσο νέος, τόσο απροσδόκητα. Τα θερμότερα…— Ντόρα Μπακογιάννη (@Dora_Bakoyannis) August 21, 2025

Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη: «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον φίλο και συνάδελφο Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με ήθος, αφοσίωση και συνέπεια τον δημόσιο βίο, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και ως Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Πέρα από την πολιτική του διαδρομή, ο Απόστολος υπήρξε άνθρωπος ζεστός, ευγενής και γενναιόδωρος. Η πρόωρη και αιφνίδια απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες».

Η δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη: «Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, ένας γλυκός και αξιοπρεπής άνθρωπος, ένας συνεπής στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας, έφυγε ξαφνικά και πρόωρα από κοντά μας. Συνεργαστήκαμε πιο στενά τα τελευταία χρόνια, καθώς εκείνος ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής και εγώ Υπουργός Οικονομικών. Αλλά και πιο πρόσφατα όταν εκείνος έγινε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και είχαμε τακτικές συναντήσεις για τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου. Συνεπής κοινοβουλευτικός, αξιόπιστος συνεργάτης, αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους και στους πολίτες της Ημαθίας. Η απώλειά του μας έχει συγκλονίσει».

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έγραψε: «Απόστολε μας! Καλέ μας, ευγενικέ, υποστηρικτικέ στους νεότερους και με σεβασμό στους μεγαλύτερους. Δραστήριε και πανταχού παρών με μόνιμο και ειλικρινές ενδιαφέρον για την περιοχή σου και όλη την Ελλάδα. Πάντα στη Βουλή, πρώτος να μας εμψυχώσεις ακόμα και σε ομιλίες μας που είχαμε αγωνία, πρώτος να οργανώσεις την κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και να κάνεις τις θετικές παρεμβάσεις για την κοινωνία. Θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, φίλους και γνωστούς».

Στον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου αναφέρεται με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια την οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 21, 2025

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αποστόλου Βεσυρόπουλου, στους πολιτικούς του συνοδοιπόρους και στο κόμμα της ΝΔ», αναφέρει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Η δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη: «Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου συλλυπήθηκε τη φυσική και πολιτική οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, αναφέροντας σε ανάρτησή του: «Ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην φυσική και την πολιτική οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου».

Ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια στην φυσική και την πολιτική οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 21, 2025

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου σημείωσε: «Προ ολίγου πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ένας εξαίρετος συνάδελφος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Η πρόωρη απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης έγραψε: «Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με συνέπεια και ευθύνη τον δημόσιο βίο. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Καλό ταξίδι Γραμματέα».

Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο. Υπηρέτησε με συνέπεια και ευθύνη τον δημόσιο βίο.



Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.



Καλό ταξίδι Γραμματέα.— Andreas Katsaniotis (@katsaniotis) August 21, 2025

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Γιάννης Πλακιωτάκης δήλωσε: «Η είδηση της τόσο ξαφνικής απώλειας του αγαπητού συναδέλφου και καλού φίλου, Απόστολου Βεσυρόπουλου, μας έχει συγκλονίσει όλους. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του».

Η ανάρτηση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης Γιάννη Κεφαλογιάννη: «Ο ξαφνικός χαμός του Απόστολου Βεσυρόπουλου, μας γεμίζει όλους θλίψη. Υπήρξε ένας πολιτικός με σεμνότητα και ήθος, που τίμησε τον κοινοβουλευτικό θεσμό και πρόσφερε με αφοσίωση στην Πατρίδα μας και τον τόπο του, την Ημαθία. Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγό του Κατερίνα και τα δύο του παιδιά».

Ο ξαφνικός χαμός του Απόστολου Βεσυρόπουλου, μας γεμίζει όλους θλίψη.

Υπήρξε ένας πολιτικός με σεμνότητα και ήθος, που τίμησε τον κοινοβουλευτικό θεσμό και πρόσφερε με αφοσίωση στην Πατρίδα μας και τον τόπο του, την Ημαθία.

Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγό του Κατερίνα και τα δύο… pic.twitter.com/UVbs9IANHM— GiannisKefalogiannis (@gkefalogiannis) August 21, 2025

Η ανάρτηση της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Αποστόλης μας δεν είναι πια μαζί μας… Αγαπημένος φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, με έντονη δράση και πολυεπίπεδη προσφορά στους συμπατριώτες του και τη Νέα Δημοκρατία, έφυγε ξαφνικά γεμίζοντας θλίψη όλους μας. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του».