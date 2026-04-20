Ρούμεν Ράντεφ: Ποιος είναι ο φιλορώσος πολιτικός που κέρδισε τις εκλογές στη Βουλγαρία

Καθαρή νίκη φαίνεται πως θα πάρει ο Ρούμεν Ράντεφ στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 19 Απριλίου στη Βουλγαρία, με το πολιτικό του σχήμα «Προοδευτική Βουλγαρία» να συγκεντρώνει ποσοστό που εκτιμάται μεταξύ 44% και 46%, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Η επίδοση αυτή τον φέρνει ένα βήμα πριν από την αυτοδυναμία, εξασφαλίζοντας περισσότερες από 130 έδρες στο 240μελές κοινοβούλιο της χώρας, ωστόσο η τελική κατανομή των εδρών θα εξαρτηθεί από το πόσα μικρότερα κόμματα θα κατορθώσουν να υπερβούν το εκλογικό όριο του 4% και να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Υπενθυμίζεται ότι, η χθεσινή αναμέτρηση αποτελεί την όγδοη μέσα σε διάστημα μόλις πέντε ετών, γεγονός που καταδεικνύει το βάθος της πολιτικής ρευστότητας στη χώρα.

Ποιος είναι ο Ρούμεν Ράντεφ

Ο 62χρονος πολιτικός προέρχεται από τον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, έχοντας διατελέσει διοικητής της πολεμικής αεροπορίας της Βουλγαρίας και πιλότος μαχητικών MiG-29. Εξελέγη πρόεδρος της χώρας το 2016 και επανεξελέγη το 2021, αποκτώντας σημαντική πολιτική επιρροή σε μια περίοδο έντονων θεσμικών αντιπαραθέσεων.

Στο εσωτερικό πεδίο έχει επιχειρήσει να καλλιεργήσει προφίλ πολιτικού που προωθεί μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και ενισχύει τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση.

Στην εξωτερική πολιτική, δηλώνει ότι στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Βουλγαρίας, ωστόσο έχει εκφράσει επιφυλάξεις για ορισμένες επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία και το καθεστώς κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Παράλληλα, υποστηρίζει μια πιο πραγματιστική προσέγγιση στις σχέσεις με τη Μόσχα, επισημαίνοντας ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, μια θέση που οι πολιτικοί του αντίπαλοι χαρακτηρίζουν φιλορωσική.

Στο οικονομικό πεδίο εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς την υιοθέτηση του ευρώ, εκτιμώντας ότι μια βιαστική ένταξη στην ευρωζώνη θα μπορούσε να εντείνει πληθωριστικές πιέσεις και να επηρεάσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Η τελική διαμόρφωση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας αναμένεται να κρίνει τον βαθμό ευχέρειας με τον οποίο θα μπορέσει να εφαρμόσει το πολιτικό του πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, το εκλογικό αποτέλεσμα ενδέχεται να σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο για το πολιτικό σύστημα της Βουλγαρίας, έπειτα από χρόνια διαδοχικών εκλογικών διαδικασιών και ασταθών κυβερνητικών σχημάτων.