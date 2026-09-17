Τροχαίο στη Γλυφάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας εκ των δύο 18χρονων – “Ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος” λέει αυτόπτης μάρτυρας

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο ένας από τους δύο 18χρονους που τραυματίστηκαν στο θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, από το τροχαίο νεκροί είναι ένας 23χρονος, ένας 26χρονος και ακόμα ένας νεαρός αγνώστων στοιχείων.

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Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής που ξύπνησαν από τον ήχο της σύγκρουσης και αντίκρισαν τις δραματικές εικόνες αμέσως μετά το τροχαίο.

Άνδρας που διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής και μίλησε στην κάμερα Action24 έκανε λόγο για «εκκωφαντικό θόρυβο», ενώ ανέφερε πως η «μηχανή του αυτοκινήτου» είχε πάρει φωτιά.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Γύρω στις 02:00 ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο. Βγήκα στο μπαλκόνι γιατί μένω από μπροστά και υπήρχε μόνο καπνός και σκόνη. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου, γιατί είχε γίνει αποκόλληση, και κάπου μετά το φανάρι φαινόταν το ΙΧ. Απ’ ό,τι είδα, πρέπει να ήταν και δύο άτομα στην άσφαλτο. Δυστυχώς κατάλαβα ότι οι δύο δεν πρέπει να ήταν εν ζωή. Μετά ήρθαν τα ασθενοφόρα, ήρθε η πυροσβεστική και απεγκλώβισε όσους ήταν μέσα, γινόταν ένας πανικός. Ήταν δυσάρεστο να βλέπεις τέτοια πράγματα. Μόνο από τον θόρυβο κατάλαβα ότι δεν ήταν ένα απλό τροχαίο. Μάλλον κάπου χτύπησε το ΙΧ».

«Είχε μπλοκάρει ο δρόμος και υπήρχαν παντού φάροι. Γινόταν χαμός. Εμείς κοιμόμασταν, ακούσαμε κάποιον θόρυβο, αλλά μετά ακούσαμε τις σειρήνες. Έφυγε ολόκληρος τοίχος», είπε άλλος κάτοικος της περιοχής, ενώ σημείωσε ότι και μόλις άνοιξε ο δρόμος πάλι έτρεχαν κάποιοι.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις δύο τα ξημερώματα της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του ΙΧ με αποτέλεσμα αυτό να καρφωθεί σε μάντρα ξενοδοχείου και να ανατραπεί.

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Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή. Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής (3 οχήματα και 8 πυροσβέστες) για τον απεγκλωβισμό τουλάχιστον 2 επιβατών.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο βίαιη που το αυτοκίνητο κυριολεκτικά διαλύθηκε, ενώ συντρίμμια σκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 30 μέτρων γύρω από το σημείο.

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Σύμφωνα με την κατάθεση που έλαβαν οι αστυνομικοί, λίγα μόλις δευτερόλεπτα προτού το αυτοκίνητο βγει εκτός ελέγχου και σαρώσει το σημείο, ακριβώς εκεί στεκόταν μια κοπέλα η οποία περίμενε ταξί.