“Πυρά” Φλωρίδη κατά Τσίπρα: “Έχει άγνοια των διεθνών κανόνων – Είναι επικίνδυνος για τη χώρα”

Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, χαρακτηρίζοντάς τον επικίνδυνο για τη χώρα λόγω της άγνοιάς του για τους διεθνείς κανόνες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης, μιλώντας στο OPEN, υποστήριξε ότι οι θέσεις που εξέφραζε ο πρώην πρωθυπουργός δεν ανταποκρίνονταν στη διεθνή πραγματικότητα, διευκρινίζοντας ότι η κριτική του δεν αφορά τις προθέσεις του, αλλά όσα ο ίδιος πίστευε και υποστήριζε.

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«Τότε που λέγαμε ότι θα διατρέξουμε μεγάλους κινδύνους από τη διακυβέρνηση Τσίπρα εάν επισυνέβαινε δεν ήταν ότι “ξέρεις αυτός θέλει να κάνει κακό στην Ελλάδα” δηλαδή η πρόθεσή του», ανέφερε ο κ. Φλωρίδης.

«Αλλά αυτά που έλεγε επειδή τα πίστευε τον καθιστούσαν επικίνδυνο. Δηλαδή όταν λες με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα αλλάξω τα μνημόνια σημαίνει ότι εσύ μεν το πιστεύεις που το λες αυτό, όμως αυτό δείχνει ότι δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον», εξήγησε στη συνέχεια.

Συνεχίζοντας, ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε κατανοήσει τους κανόνες που διέπουν το διεθνές περιβάλλον.

«Δηλαδή θα αναλάβεις να διοικήσεις μία χώρα και έχεις παντελή άγνοια των διεθνών κανόνων. Η επικινδυνότητα του Τσίπρα λοιπόν ήταν αυτή. Δεν μιλάμε στους πολιτικούς σε επίπεδο προθέσεων. Είναι ότι αυτά που λέει τα πιστεύει και είναι επικίνδυνος επειδή τα πιστεύει».

Ο κ. Φλωρίδης επανήλθε στις παλαιότερες αναφορές του πρώην πρωθυπουργού για τις αγορές, λέγοντας: «Αυτά που πιστεύει δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα της χώρας, δηλαδή με τη διεθνή πραγματικότητα. Όταν πίστευε ότι θα βαράει τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές, αυτός μπορεί να το πίστευε εκείνη την ώρα και να ήταν χαρούμενος. Όμως αυτό δείχνει μία παντελή άγνοια της διεθνούς πραγματικότητας που τον καθιστούσε επικίνδυνο για την Ελλάδα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επαναφέρει τη διχαστική ρητορική του 2015, αυτή τη φορά με επιπτώσεις, όπως υποστήριξε, στην ίδια την αντιπολίτευση.

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«Ο κ. Τσίπρας είναι μονίμως διχαστικός επανέφερε με άλλο τρόπο το δίλημμα του 2015 ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουνε. Τότε ήταν εξόχως δικαστικό για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα ιδιαίτερα διχαστικό για την ίδια την αντιπολίτευση».

Ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ακόμη ότι η στάση του πρώην πρωθυπουργού δείχνει άρνηση κατανόησης της δημοκρατίας. «Δείχνει μία άρνηση να κατανοήσει τι είναι η δημοκρατία», είπε.

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Και συνέχισε: «Το να λες ότι θεωρείς ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από σένα το δοκίμασες σου βγήκε κάποια στιγμή και κατέρρευσες στη συνέχεια».

Καταλήγοντας στην κριτική του, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι πρόκειται για «ένα εξόχως δικαστικό σύστημα το οποίο δείχνει ότι ο Τσίπρας δεν βάζει μυαλό».