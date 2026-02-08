Πρόσκληση Τραμπ στον Μητσοτάκη για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα τον Φεβρουάριο
Στο πλαίσιο εφαρμογής της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου
Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε πρόσκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Γάζας.
Η συνεδρίαση αναμένεται ότι θα γίνει εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον.
Παράλληλα, πρόσκληση έλαβε και ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Στο Συμβούλιο Ειρήνης προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε συμμετάσχει τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Χριστοδουλίδης.
