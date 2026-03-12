Προκαλεί ξανά η Τουρκία για τους Patriot στην Κάρπαθο: “Παράνομες ενέργειες, έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα”

Συνεχίζει να προκαλεί το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, με αφορμή τη συστοιχία Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο και την ανάπτυξη ελληνικών F-16 στη Λήμνο, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ελληνικής αεράμυνας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, σε ανακοίνωσή του ισχυρίζεται ότι “η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς”.

“Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση” σημειώνει ακόμα το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας:

“Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα βάσει των όρων της Συνθήκης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς.



Η Λήμνος (Συνθήκη της Λωζάνης) και η Κάρπαθος (Συνθήκη των Παρισίων) είναι νησιά που θα έπρεπε να έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Το μη στρατιωτικό καθεστώς ορίζεται ως ουσιώδης προϋπόθεση των συνθηκών. Συνεπώς, η παραβίαση του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος αποτελεί θεμελιώδη παραβίαση και αυτές οι απόπειρες τετελεσμένων δεν οδηγούν νομικά στη μονομερή λήξη του μη στρατιωτικού καθεστώτος. Αυτό το σημείο έχει επίσης τεθεί από τα υψηλότερα κλιμάκια της κυβέρνησής μας.



Οι ενέργειες της Ελλάδας, οι οποίες παραβιάζουν το καθεστώς των νησιών κατά παράβαση των δεόντως συναφθεισών συμφωνιών, όχι μόνο δημιουργούν νομική παραβίαση, αλλά βλάπτουν και τις γειτονικές και συμμαχικές μας σχέσεις. Τέτοιες καταστάσεις είναι απαράδεκτες μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ ενόψει των συνεχιζόμενων κρίσεων ασφαλείας στην περιοχή μας.



Δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε τις προσπάθειες της Ελλάδας, οι οποίες δεν εξυπηρετούν τον πραγματικό σκοπό και αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κρίσεων στην περιοχή μας, και ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση”.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας κάνει αναφορά και στην Κύπρο: “Όπως είναι γνωστό, η Τουρκία είναι εγγυήτρια χώρα στην Κύπρο. Σε ένα περιβάλλον όπου ορισμένες μη εγγυήτριες χώρες αναπτύσσουν στρατιωτικά στοιχεία στο νησί της Κύπρου και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα μέτρα που λαμβάνει η Τουρκία είναι εξαιρετικά θεμιτά, κατάλληλα και αποτελούν απαίτηση μιας ισορροπημένης προσέγγισης ασφαλείας. Είμαστε επαρκείς για την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου””.