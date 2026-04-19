Φιντάν: Το Ισραήλ έχει σχηματίσει συμμαχία με Κύπρο και Ελλάδα εναντίον μουσουλμανικών χωρών

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συμμετείχε στη συνεδρία «ADF Youth Talk» στο πλαίσιο του Πέμπτου Διπλωματικού Φόρουμ της Αττάλειας.

Ο Φιντάν έκανε εκτιμήσεις για τα τρέχοντα ζητήματα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. «Δεν είμαστε σαν το Ισραήλ. Σχηματίσαμε συμμαχία με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα εναντίον των μουσουλμανικών χωρών στην περιοχή. Αν η περιοχή συνεχίσει να περιμένει έναν σωτήρα από έξω, θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Μεταξύ άλλων ο Χακάν Φιντάν ανέφερε:

«Μαζί, έχουμε εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά προγράμματα και περιεχόμενα. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε ηγέτες, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και ειδικούς από όλο τον κόσμο κάτω από την ίδια στέγη. Φέτος, 6.400 συμμετέχοντες παρακολούθησαν το φόρουμ μας. Ο Πρόεδρός μας είχε καρποφόρες επαφές στο πλαίσιο του φόρουμ.»

Πραγματοποιήσαμε επίσης πολυάριθμες συναντήσεις με τους ομολόγους μας και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Στις συναντήσεις μας με τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και το Πακιστάν, αξιολογήσαμε τα βήματα που θα κάνουμε για να αναπτύξουμε ένα κοινό όραμα για το μέλλον της περιοχής μας.

Δίνουμε και φέτος ιδιαίτερη σημασία στην αφρικανική ήπειρο. Αξιολογήσαμε την κρίσιμη σχέση μεταξύ ασφάλειας και ανάπτυξης. Σήμερα έχουμε επίσης μια εκδήλωση για την Αφρική. Εδώ, θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τους Αφρικανούς αδελφούς και αδελφές μας.

Στο φόρουμ μας, έχουμε μεταφέρει τη διπλωματία πέρα ​​από τα παραδοσιακά της όρια και την έχουμε μεταφέρει σε τομείς που θα διαμορφώσουν τον κόσμο του αύριο.

Οι εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στον τομέα της πολιτιστικής διπλωματίας ήταν μία από τις ουσιαστικές συνεδρίες που ολοκλήρωσαν την πολύπλευρη δομή του φόρουμ μας. Δεν παραμελήσαμε επίσης τους πραγματικούς ιδιοκτήτες του αύριο. Στο πλαίσιο της συνεδρίας Νέων του ADF, θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με νέους.

Θα συνεχίσουμε να διαφοροποιούμε τη συνεργασία μας αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της διπλωματίας. Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε μεσολαβητικό ρόλο σε κρίσιμα ζητήματα με την ίδια αποφασιστικότητα. Η ισχύς της Τουρκίας στον τομέα της διπλωματίας θα συνεχίσει να αυξάνεται την επόμενη περίοδο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και όσους συνέβαλαν ξανά και ξανά. Πραγματοποιήσαμε την τρίτη τετραμερή συνάντηση μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας. Το διαπίστωμά μας είναι ότι η περιοχή δεν αξιοποιεί τις δυνατότητές της επειδή δεν αξιοποιεί τις απαραίτητες ευκαιρίες συνεργασίας.

Δεν είμαστε σαν το Ισραήλ. Έχουν σχηματίσει συμμαχία με την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα εναντίον των μουσουλμανικών χωρών στην περιοχή. Αν η περιοχή συνεχίσει να περιμένει έναν σωτήρα από έξω, θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα.

Όσον αφορά τη Γάζα: Μηχανισμοί όπως το ειρηνευτικό συμβούλιο της Γάζας έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται. Είχαμε πολύ λεπτομερείς συζητήσεις σχετικά με το πού βρίσκονται οι προσπάθειές μας να σταματήσουμε τη γενοκτονία στη Γάζα το τελευταίο διάστημα.

Οι χώρες της περιοχής πρέπει να ενωθούν και να αναλάβουν την ευθύνη των προβλημάτων. Αυτή είναι μια ζωτική αναγκαιότητα για εμάς. Πιστεύουμε ότι υπάρχει το απαραίτητο όραμα για αυτό. Υπάρχει βούληση και όραμα που προβάλλει ο Πρόεδρός μας.

Υπάρχουν πολλά προβλήματα στην περιοχή. Αναζητούμε τρόπους για να εξαλείψουμε όλους τους παράγοντες που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών της περιοχής, παράγοντες που έχουν δημιουργήσει αυτά τα προβλήματα.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια περίπλοκη κατάσταση σχετικά με το Στενό του Ορμούζ. Υπάρχουν αναφορές για μερικούς αποκλεισμούς που σημειώνονται κατά καιρούς. Θα ενημερώνουμε το κοινό σχετικά με τις εξελίξεις.

Προσπαθούμε να παράσχουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Είναι σαφές ότι οι συνομιλίες έχουν φτάσει σε κρίσιμο στάδιο. Και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με ειλικρίνεια. Έχουν τη βούληση να συνεχίσουν. Όλος ο κόσμος είναι ανακουφισμένος από την κατάπαυση του πυρός. Βλέπω ότι και τα εμπόλεμα μέρη το γνωρίζουν αυτό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς μας μεταφέρουν τις ανησυχίες τους για την αποτροπή επανέναρξης του πολέμου.

Γνωρίζουμε ότι τα μέρη διαφωνούν σε ορισμένα ζητήματα. Πριν έρθω εδώ, είχα μια σημαντική συνάντηση με την πακιστανική πλευρά σχετικά με τα βήματα που πρέπει να κάνουμε.

Η ελπίδα μας είναι ότι τα εμπλεκόμενα μέρη θα παρατείνουν την εκεχειρία λόγω πιέσεων από τη διεθνή κοινή γνώμη. Θα χρειαστεί νέα παράταση. Είμαι αισιόδοξος γι’ αυτό. Βλέπουμε ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, αλλά οι διαφωνίες παραμένουν σε ένα ή δύο κρίσιμα ζητήματα.

Το μοτίβο εξωτερικής πολιτικής που έχει καθιερώσει ο Πρόεδρός μας από την αρχή είναι σαφές. Έχουμε μια στάση που δίνει προτεραιότητα στην ειρήνη και τη σταθερότητα σε κάθε περιοχή, ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ανάπτυξη και ευημερία πάνω σε αυτήν.

Δυστυχώς, ο Λίβανος πέφτει για άλλη μια φορά θύμα της βάναυσης λαβής του πολέμου. Τους τελευταίους μήνες, έχει αντιμετωπίσει την ισραηλινή κατοχή, εκτοπίζοντας πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους, και τώρα βλέπουμε το Ισραήλ να αρχίζει να εφαρμόζει εδώ τις ίδιες πολιτικές κατοχής που εφάρμοσε στη Γάζα. Αυτή η κατοχή θα έχει πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην περιφερειακή σταθερότητα. Το Ισραήλ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να την παρουσιάσει ως τετελεσμένο γεγονός. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το αποτρέψουμε αυτό.

(Συμμαχία Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου) Κανείς δεν μας έδωσε καμία διαβεβαίωση όταν σχηματίζονταν αυτές οι συμμαχίες. Υπάρχουν δηλώσεις που καθορίζουν το πνεύμα αυτής της συμμαχίας. Δεν θέλαμε να διαταράξουμε αυτό το πνεύμα συνεργασίας. Υπάρχουν όμως πράγματα που είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σε εκείνη τη συνάντηση. Εκτός από την Ελλάδα, κανείς στην Ευρώπη δεν έχει υπογράψει τέτοια συμφωνία συνεργασίας.

Δεν το λένε, αλλά όλες οι μουσουλμανικές χώρες στην περιοχή ανησυχούν για αυτές τις εξελίξεις. Υπάρχουν πραγματικότητες, υπάρχουν γεγονότα και υπάρχουν ανησυχίες μεταξύ των χωρών της περιοχής. Η Τουρκία είναι αρκετά ισχυρή για να προστατεύσει τον εαυτό της, αλλά υπάρχουν και εκείνοι στην περιοχή που βρίσκονται σε πιο αδύναμη θέση και βλέπουν αυτή τη συμμαχία με ανησυχία.

Όλοι γνωρίζουν ότι η θεμελιώδης πρόθεση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη: να ερημώσει τη Γάζα, είτε με τη δολοφονία είτε με τον εκτοπισμό του λαού της. Η διεθνής κοινότητα καταβάλλει πολύ σοβαρή προσπάθεια για να το αποτρέψει αυτό, χρησιμοποιώντας όλα τα διπλωματικά μέσα. Το ζήτημα του ισραηλινού επεκτατισμού έχει γίνει παγκόσμιο πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα, επειδή όλοι οι παράγοντες με τους οποίους έχουμε συναντηθεί έχουν εκφράσει αυτήν την άποψη.

Όλος ο κόσμος θέλει να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Κανείς δεν θέλει να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Ορισμένες χώρες δεν τον κηρύσσουν, αλλά έχει ήδη προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στους προϋπολογισμούς πολλών χωρών. Νομίζω ότι τα εμπλεκόμενα μέρη δεν θα πρέπει να βλέπουν πρόβλημα με την παράταση της εκεχειρίας προκειμένου να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ίσως, αν θέλει ο Θεός, να υπάρξει ένα πιο αισιόδοξο σενάριο. Μέχρι τότε, τα κύρια περιγράμματα των διαπραγματεύσεων μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί.

Θα αυξηθεί ο ρόλος της Τουρκίας και της Συρίας στο εμπόριο του Κόλπου;

Όπως επανειλημμένα ανέφερε ο κ. (Σύρος Πρόεδρος Αχμέντ) Σάρα κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του σε αυτό το φόρουμ, η Συρία, αν παρατηρήσετε, ήταν μια από τις λίγες χώρες που παρέμεινε σταθερή και ήρεμη κατά τη διάρκεια αυτής της πρόσφατης κρίσης. Έχει μόνο εντείνει τις προσπάθειές της για να καλύψει τις ανάγκες του λαού της. Αυτή είναι η υποδειγματική συμπεριφορά που αναμένεται από τη Συρία. Πρόκειται για μια στρατηγική που οδηγεί στη σταθερότητα, την ειρήνη και την ανάπτυξη.

Με το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, υπάρχουν ορισμένα έργα συνδεσιμότητας που έχουν καθυστερήσει εδώ και καιρό. Η μεταφορά ενεργειακών πόρων από τον Κόλπο στη διεθνή αγορά μέσω Συρίας και Τουρκίας, ή η δυνατότητα των αγαθών που φτάνουν στην περιοχή να ταξιδεύουν μέσω της διαδρομής Συρίας-Τουρκίας, είναι επίσης σημαντικά. Ο σιδηρόδρομος είναι επί του παρόντος η προτεραιότητά μας. Κανείς δεν μιλάει για υποστήριξη της τρομοκρατίας. Πρόκειται για μια υποδειγματική συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι χώρες της περιοχής. Η Τουρκία παίζει πρωτοποριακό ρόλο σε αυτό το θέμα».