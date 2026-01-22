Πρώην υποψήφιος της Νίκης στην ομάδα σοφών της Καρυστιανού: «Η Μαρία πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός»

Ο καθηγητής μαθηματικών σε σχολεία, Αθανάσιος Τσόκας, μέσω του Facebook ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στην ομάδα σοφών που έχει συγκροτήσει η Μαρία Καρυστιανού για τη σύνταξη του υπό ίδρυση κόμματος της.

Με αφορμή τις δηλώσεις Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, ο κ. Τσόκας, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής της Νίκης στην Εύβοια το 2023, ανακοίνωσε ότι: «έχω τη ΧΑΡΑ να συμμετέχω στη διαμόρφωση του Προγράμματος, αυτού του ανεπανάληπτου ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ίδια ανάρτηση, δε, γράφει ότι «η ΜΑΡΙΑ της Ελλάδας μας στις επικείμενες Βουλευτικές εκλογές, θα στεφθεί ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και θα είναι Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ Πρωθυπουργός και Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ που θα κυβερνά ΜΑΖΙ με το Λαό της, κάνοντας συχνή χρήση, της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, για σοβαρά κοινωνικά θέματα!!!».

Σε άλλη ανάρτησή του στις 14 Ιανουαρίου ανέφερε ότι «έρχεται κάτι που έχει Καποδιστριακό άρωμα!. Και το οποίο θα αναγεννήσει την Ελλάδα και τον Ελληνισμό!. Μόνο κάνετε λίγη υπομονή!. Για να το δείτε ολοκληρωμένο και από όλες τις πλευρές!. Και θα το αγαπήσετε!!!!!!!», ενώ έξι ημέρες νωρίτερα είχε δημοσιεύσει το «μανιφέστο» των λόγων που στηρίζει τη Μαρία Καρυστιανού.

Στις 3 Ιανουαρίου υποστήριζε με «μαθηματικούς υπολογισμούς» ότι «η Κυρία Καρυστιανού, είναι το φαβορί για την Πρωθυπουργία!», ενώ στις αρχές Νοεμβρίου 2025 διατύπωνε την αντίθεσή του με τον Προσωπικό Αριθμό υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «με αυτό τον Π.Α θα σας παρακολουθούν, σε όλη σας τη ζωή!. Τι κάνετε!. Τι ψωνίζετε!. Και που πάτε!. Και εάν πάτε σε κάποια ΑΠΕΡΓΙΑ!. Ή γράψετε ένα ενοχλητικό άρθρο κατά της εξουσίας (όπως κάνει και η ταπεινότητα μου): Θα μας απενεργοποιούν την ψηφιακή ταυτότητα μας (το ψηφιακό μας πορτοφόλι)!».