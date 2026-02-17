Βιολάντα: Βίντεο- ντοκουμέντα από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα – «Από θαύμα δεν είχαμε 6ο νεκρό»

Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε και 6ο θύμα από την έκρηξη του εργοστασίου της «Βιολάντα». Στις 4:01:54 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, ο φύλακας χώρου βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο, κοντά στις δεξαμενές προπανίου.

Το ωστικό κύμα τον εκτόξευσε στο έδαφος, όμως όταν συνήλθε, παρά το σοκ που είχε υποστεί, ήταν εκείνος που ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, αποτρέποντας ενδεχομένως ακόμη πιο τραγικές εξελίξεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την φονική έκρηξη που σημειώθηκε στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα λόγω διαρροής προπανίου, από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες του εργοστασίου.

Η εκπομπή Live News παρουσίασε τρία νέα βίντεο-ντοκουμέντα από τη στιγμή της φονικής έκρηξης το βράδυ της 26ης Ιανουαρίου, όταν πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους.

Στα καταγεγραμμένα πλάνα διακρίνεται η εκτυφλωτική λάμψη που προκάλεσε η έκρηξη και η οποία οδήγησε στην εκδήλωση πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Σε ένα από τα βίντεο διακρίνεται ένα μικρό φως, μόλις λίγα μέτρα από το επίκεντρο της έκρηξης. Πρόκειται για τον φύλακα του εργοστασίου ο οποίος είχε βάρδια εκείνο το βράδυ, και όπως είπε: «Θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στους νεκρούς».

Μία αποκαλυπτική κατάθεση έδωσε ένας 50χρονος εργαζόμενος της μπισκοτοβιομηχανίας, σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν στον τομέα της ασφάλειας στο εργοστάσιο, ο οποίος από τη διοίκηση «χρίστηκε» υδραυλικός.

Χωρίς να έχει τις απαραίτητες γνώσεις, η διοίκηση του ανέθεσε να προχωρήσει στην εγκατάσταση νέας γραμμής προπανίου στην πτέρυγα που σημειώθηκε η έκρηξη.