Ποιος παίρνει την έδρα του Κωνσταντινόπουλου στο ΠΑΣΟΚ – Νέο πρόσωπο στην ΚΟ του κόμματος

Εξελίξεις πυροδότησε η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αποφάσισε να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα.

Το πρωί της Παρασκευής 13/3, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του, ο κ. Κωνσταντινόπουλος ενημέρωσε με επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, ότι παραιτείται από βουλευτής και παραδίδει την έδρα του.

Πλέον, λοιπόν, τη θέση του στο Κοινοβούλιο παίρνει ο πρώτος επιλαχών από τις τελευταίες εκλογές, που δεν είναι άλλος από τον Βαγγέλη Γιαννακούρα, περιφερειακό σύμβουλο και πρώην αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας.

Ο ίδιος έχει ήδη ενημερωθεί τηλεφωνικά από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά για να αναλάβει την έδρα θα πρέπει να παραιτηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ καλείται να προτείνει νέο πρόσωπο για τη θέση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ως Ε’ αντιπροέδρου της Βουλής.

Ποιος είναι ο Βαγγέλης Γιαννακούρας

Ο Βαγγέλης Γιαννακούρας στις προηγούμενες εκλογές είχε έρθει δεύτερος στην Αρκαδία σε σταυρούς προτίμησης, με 4.292 ψήφους, πίσω από τον μέχρι πρότινος βουλευτή, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, που είχε συγκεντρώσει 4.731 ψήφους και δεν είχε εκλεγεί βουλευτής. Βαγγέλης Γιαννακούρας / Facebook

Στη συνέχεια, παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να κατέβει με την παράταξη του Πέτρου Τατούλη για την περιφέρεια Πελοποννήσου, κόντρα στον επίσημο υποψήφιο του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούλη.

Γεννήθηκε στην Τρίπολη, από δασκάλους γονείς. Κατάγεται από το Αθήναιο, της Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης, όπου και τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο. Είναι παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Αργυροπούλου, Ιατρό Μικροβιολόγο, που κατάγεται από το Σουλάρι Μεγαλόπολης και είμαι πατέρας δυο παιδιών, του Χάρη και του Άγγελου.

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Φοίτησε στο Α’ Γυμνάσιο Τρίπολης.

Είναι Αριστούχος Πτυχιούχος Ιατρικής και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Sapienza της Ρώμης στην Ιταλία.

Εκπλήρωσε τη στρατιωτική μου θητεία, ως ιατρός, στην 1η μοίρα αλεξιπτωτιστών.

Υπηρέτησε ως Αγροτικός Ιατρός στην Αρκαδία, στα χωριά του Φαλάνθου, με έδρα την Πιάνα.

Υπηρέτησε ως ιατρός στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης.

Απέκτησε την ειδικότητα του Γενικού Χειρουργού στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου στην Αθήνα.

Ανακηρύχθηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό Άριστα.

Δραστηριοποιήθηκε για πολλά χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας Γενικός Χειρουργός σε ιδιωτικά θεραπευτήρια των Αθηνών.

Σήμερα κατέχει θέση Διευθυντή Χειρουργού στο ΕΣΥ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ασχολήθηκε με τα κοινά από νεαρή ηλικία, διατελώντας Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου του χωριού μου, στο Αθήναιον Αρκαδίας. Διετέλεσε σύμβουλος στην ομοσπονδία του τέως Δήμου Βαλτετσίου, Αντιπρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος και Γενικός Γραμματέας της από το 1993 έως το 1995.

Συγκαταλέγεται μεταξύ των Ιδρυτικών μελών του Σωματείου Αγροτικών Ιατρών και προσωπικού αγροτικών ιατρείων του νομού Αρκαδίας, στο οποίο διετέλεσε Γενικός Γραμματέας. Υπήρξε μέλος της τριμελούς επιτροπής του Παναρκαδικού Νοσοκομείου και αντιπρόσωπος στην ΕΙΝΠΙΣ (Ένωση Ιατρών Πελοποννήσου, Ιονίου & Στερεάς Ελλάδος).

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» (πρώην Λοιμωδών) από το 1993 ως το 1996.

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 1994, εκλέχθηκε μεταξύ των πρώτων σε σταυρών προτίμησης, Νομαρχιακός Σύμβουλος Αρκαδίας, με το συνδυασμό του Δημοσθένη Δαββέτα και τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ.

Στις Βουλευτικές Εκλογές του 1996, του 2000 και του 2007 επιλέχθηκε, τόσο από τη Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος, όσο και από τα κεντρικά όργανα, Υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Αρκαδίας, όπου συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό ψήφων.

Στις περιφερειακές εκλογές του 2010 και του 2014, εκλέχθηκε Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, καθώς ήταν επικεφαλής της παράταξης «Νέα Πελοπόννησος» στην Π.Ε. Αρκαδίας, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και σε συνεργασία με τον Πέτρο Τατούλη.

Η θητεία του ως ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ της Αρκαδίας (2010-2019) χαρακτηρίστηκε με πραγματοποίηση έργων σε όλο το νομό, καθώς και στήριξη της περιφέρειας σε πλειάδα κοινωνικών θεμάτων. Βασικό τρίπτυχο της θητείας του ήταν: η ανιδιοτελής μου αγάπη προς την Αρκαδία και τους ανθρώπους της, η διαφάνεια παντού και οι δημοκρατικές διαδικασίες.

Στις περιφερειακές εκλογές του 2019 εκλέχτηκε με την παράταξη «Νέα Πελοπόννησος» Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου στην Αρκαδία (2019-2023). Μάλιστα, οι πολίτες της Αρκαδίας τον τίμησαν με αριθμό ρεκόρ σε ψήφους (13.000), καθιστώντας τον πρώτο Περιφερειακό Σύμβουλο Πελοποννήσου από όλες τις παρατάξεις, και πρώτο αναλογικά σε όλη την Ελλάδα, επιβραβεύοντάς τον για το έργο του.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του τελευταίου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ το 2022, εκλέχτηκε από εκατοντάδες μέλη – συνέδρους του ΠΑΣΟΚ, Μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος.

Ύστερα από ομόφωνη πρόταση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Αρκαδίας καθώς και της επιτροπής ψηφοδελτίων του κόμματος, επιλέχθηκε ως Υποψήφιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στην Αρκαδία για εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου. Χιλιάδες συμπολίτες τον εμπιστεύτηκαν και ανακηρύχθηκε 1ος επιλαχών.