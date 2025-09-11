Πλεύρης: “Το μέτρο της αναστολής ασύλου δεν είναι καθόλου ακραίο, πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες”

Την σκληρή στάση του στο μεταναστευτικό επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης μιλώντας στο ΣΚΑΪ το πρωί της Πέμπτης (11/9).

Όπως σημείωσε “το μέτρο της αναστολής ασύλου δεν είναι καθόλου ακραίο, αλλά είναι έκτακτο. Αλλά και ακραίο να είναι το μέτρο, όταν ένας υπουργός ή ένας πρωθυπουργός βλέπει να έρχονται 1.000 άτομα ανά ημέρα, πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες του”

Σύμφωνα με όσα λέει ο κ. Πλεύρης, οι ροές μεταναστών έχουν μειωθεί δραματικά μετά την απόφαση αναστολής ασύλου.

«Όλος ο Ιούλιος έκλεισε με 3.650 αφίξεις περίπου, ο Αύγουστος είχε 689 – 80% μείωση δηλαδή – και το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου έχουμε 75 αφίξεις, νούμερο απόλυτα διαχειρίσιμο. Μιλάμε για ένα πλήρη εξορθολογισμό, όπως αντιλαμβανόμαστε» είπε.

Ο Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η μείωση στο Ανατολικό Αιγαίο είναι στο 42% παρά το ότι η διαχείριση είναι αρκετά πιο δύσκολη: «Τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή. Δεν δέχονται βέβαια να επιστρέφουμε κόσμο, αλλά τουλάχιστον συνεργάζονται όταν τους ειδοποιούμε να σταματούν τις βάρκες».

Παράλληλα, εξήγησε ότι στην Κρήτη θα γίνει κλειστή δομή για την υποδοχή των μεταναστών «χρησιμοποιούμε προσωρινά για δομές κάποιους χώρους και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά» για να προσθέσει πως «είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει κλειστή δομή στο νησί, όμως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να έχεις μια διαχείριση της κατάστασης με τις προσωρινές δομές».

Τέλος, έκανε το σχόλιο του για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στην Γιούτα των ΗΠΑ:

«Βλέπετε ότι στοχοποιείται το πρότυπο ενός τυπικού Αμερικανού συντηρητικού δεξιού Χριστιανού που πίστευε ότι τα φύλα είναι δυο και εξέφραζε τις απόψεις του.

Ένα πλαίσιο ατζέντας δικαιωματισμού στοχοποιεί αυτό το πρότυπο, εγώ όμως θέλω να σχολιάσω το εξής: τι θα γινόταν αν σήμερα στην Αμερική είχε δολοφονηθεί λόγου χάρη ένας που θα ήταν Μουσουλμάνος ή μετανάστης; Ξέρετε τι θα γινόταν σήμερα; Θα καιγόταν όλη η Αμερική και πρέπει να δίνουμε ένα σαφές μήνυμα, ότι η τρομοκρατία από όπου και αν προέρχεται, πρέπει να είναι καταδικαστέα. Χάθηκε ένας πατέρας ιδεολόγος επειδή εξέφραζε τις ιδέες του».