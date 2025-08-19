Πλεύρης για μετανάστες: “Κόβουμε τα προνόμια, δεν μπορούμε να τους υποδεχόμαστε με λουλούδια”

Με αφορμή το νομοσχέδιο για τις απελάσεις μεταναστών που θα ψηφιστεί στα τέλη Αυγούστου, ο Θάνος Πλεύρης μίλησε για προνομιακή μεταχείριση έως τώρα, ενώ τόνισε .

Σε συνέντευξη του στο MEGA το πρωί της Τρίτης, ο υπουργός Μετανάστευσης τόνισε ότι “η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα ανοιχτών συνόρων”. Ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι οι μεταναστευτικές ροές παρουσιάζουν εντυπωσιακή μείωση μετά την τρίμηνη αναστολή του ασύλου, ενώ ανέδειξε ως κορυφαίο ζήτημα την αύξηση των επιστροφών, είτε οικειοθελών είτε αναγκαστικών, σε συνεργασία με τρίτες χώρες. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις ΜΚΟ που έχουν προσφύγει κατά της τροπολογίας

«Η τροπολογία της τρίμηνης αναστολής ασύλου έθεσε σε μια ζυγαριά τα δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών να ζητούν άσυλα και το δικαίωμα των Ελλήνων, οι οποίοι δεν μπορούν να βλέπουν καραβιές να έρχονται και μια κυβέρνηση να μην αντιδρά», σχολίασε.

«Την ψηφίσαμε μόνοι μας, χωρίς τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Έχει ένα τρίμηνο χρονικό πλαίσιο ακριβώς, γιατί συνδέεται και με την περίοδο που οι ροές μπορεί να είναι πολύ αυξημένες λόγω του καιρού, άρα ήταν πλήρως τεκμηριωμένη.

Αναφερόμενος σε περιστατικά προκλητικής συμπεριφοράς αιτούντων άσυλο, όπως στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, δήλωσε ότι «όποιος αιτείται άσυλο οφείλει να σέβεται τη χώρα· αν δεν τη σέβεται, η διαδικασία σταματά και ενεργοποιείται απέλαση».

Πλεύρης: “Δεν θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια”

«Από εκεί και πέρα να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να κάνουμε χώρα ανοιχτών συνόρων ή χώρα που αυτοί οι οποίοι θα έρχονται θα τους υποδεχόμαστε με λουλούδια», συμπλήρωσε.

«Τους κόβουμε όλα τα προνόμια και ποινικοποιούμε πια την παράνομη παραμονή…Όποιος έρχεται εδώ πέρα και αιτείται άσυλο, θα πρέπει να σέβεται την χώρα που είναι εδώ. Αν δεν τη σέβεται τη χώρα, σταματούν οι διαδικασίες και απελαύνεται», είπε.