Πλεύρης από Λουξεμβούργο: Επανεξέταση ασύλου για Σύρους και αύξηση επιστροφών παράνομων μεταναστών

Οι δυνατότητες εθελοντικών επιστροφών πολιτών της Συρίας και ο νέος Κανονισμός Επιστροφών, συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Συμβούλιο υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, στο οποίο συμμετείχε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Κατά την παρέμβασή του, ο υπουργός αναφέρθηκε στη θέση της Ελλάδας για τις επιστροφές, όπου αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα για τη χώρα. Υπογράμμισε ότι στηρίζει τόσο τις εθελούσιες όσο και τις αναγκαστικές επιστροφές, ζητώντας την ενίσχυση των κοινών διαδικασιών επιστροφών μέσω FRONTEX και Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Αναφερόμενος στον υπό διαμόρφωση Κανονισμό Επιστροφών, ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει ήδη εντάξει στο εθνικό της δίκαιο σχετικές διατάξεις, επισημαίνοντας ότι «η πολιτική μας αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στο δόγμα “φυλακή ή επιστροφή”». Όπως ανέφερε, η χώρα έχει ποινικοποιήσει την παράνομη διαμονή, με ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη, και ήδη καταγράφονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο επιστροφών.

Σχετικά με την επανεξέταση των αιτήσεων ασύλου πολιτών από τη Συρία, σημείωσε ότι «η χώρα μας ήδη προχωρά στη διαδικασία άρσης ή μη ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, καθώς οι συνθήκες στη Συρία έχουν αλλάξει ουσιωδώς».

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση των χριστιανικών πληθυσμών στη Συρία, τονίζοντας ότι «οι πληθυσμοί που αντιμετωπίζουν πλέον κινδύνους δεν είναι οι μουσουλμάνοι, αλλά οι χριστιανοί. Συνεπώς, όσοι είχαν λάβει άσυλο τα προηγούμενα χρόνια για λόγους ασφάλειας, σήμερα δεν διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο».

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε επίσης στο μέτρο της τρίμηνης αναστολής υποβολής αιτήσεων ασύλου για τους παράνομους μετανάστες που φτάνουν στην Ελλάδα από τη Βόρεια Αφρική, το οποίο λήγει σήμερα, επισημαίνοντας ότι, παρά την κριτική που δέχθηκε, απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα. Όπως σημείωσε, πριν από την εφαρμογή του μέτρου, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, «είχαν εισέλθει στη χώρα 2.642 άτομα, ενώ μετά την εφαρμογή του οι ροές μειώθηκαν σημαντικά κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο».

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένουν οι επιστροφές, καθώς και η στήριξη του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου και της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων επιστροφής μεταξύ των κρατών-μελών.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Πλεύρης είχε διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από τη Σουηδία, τη Βουλγαρία και την Ολλανδία, κατά τις οποίες αντάλλαξαν απόψεις για τις τρέχουσες εξελίξεις στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.