Πλεύρης: «Ακόμα 550 αποχωρήσεις μεταναστών από τη χώρα μέχρι το τέλος του έτους»
«Επέστρεψαν 80 μετανάστες τις τελευταίες ημέρες»
Επιστροφή 80 ατόμων από Συρία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτο και Ινδονησία οργανώθηκε τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του στο X.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μέσω ΔΟΜ η πρώτη πτήση επιστροφής προς Δαμασκό μετά από 14 έτη, ενώ τις επόμενες ημέρες γίνονται άλλες 550 αποχωρήσεις, αναφέρει επίσης ο κ. Πλεύρης στην ανάρτησή του, τονίζοντας ότι «οι απελάσεις είναι προτεραιότητά μας».
Μετά από 14 χρόνια πραγματοποιήθηκε ξανά πτήση επιστροφής από την Αθήνα προς την Δαμασκό καθώς αναχώρησαν από την Ελλάδα 80 μετανάστες.
«Οι απελάσεις είναι προτεραιότητά μας» λέει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του. Συμπληρώνει επίσης πως τις… pic.twitter.com/aIIRCH6VvD— Ομάδα Αλήθειας (@omadaalithias) December 17, 2025
