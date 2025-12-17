Πλεύρης: «Ακόμα 550 αποχωρήσεις μεταναστών από τη χώρα μέχρι το τέλος του έτους»

Επιστροφή 80 ατόμων από Συρία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αίγυπτο και Ινδονησία οργανώθηκε τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρει ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης σε ανάρτησή του στο X.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μέσω ΔΟΜ η πρώτη πτήση επιστροφής προς Δαμασκό μετά από 14 έτη, ενώ τις επόμενες ημέρες γίνονται άλλες 550 αποχωρήσεις, αναφέρει επίσης ο κ. Πλεύρης στην ανάρτησή του, τονίζοντας ότι «οι απελάσεις είναι προτεραιότητά μας».

