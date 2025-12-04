Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Προκλητικός στην Εξεταστική Επιτροπή ο Μαγειρίας»

«Παρακολουθούμε και σήμερα σε απευθείας μετάδοση μια ακόμα κακοστημένη παράσταση των εμπλεκόμενων στο «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφεραν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Χρήστου Μαγειρία, παραγωγού-αγρότη, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση.

«Ο κτηνοτρόφος με την Porsche και τη Ferrari, σύντροφος της πρώην «γαλάζιας» πολιτεύτριας, Πόπης Σεμερτζίδου, «από παιδί νεοδημοκράτης», Χρήστος Μαγειρίας, ακολουθώντας το παράδειγμα της συντρόφου του, προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή έχοντας ξεχάσει βασικά έγγραφα για τους ελέγχους και τις διώξεις σε βάρος του», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσαν:

«Κρύβεται διαρκώς πίσω από την επίκληση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου, προκειμένου να μην απαντήσει στις κομβικές ερωτήσεις των βουλευτών – μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

Όπως ανέφεραν ο κ. Μαγειρίας, «έφτασε στο σημείο να απαξιώσει ακόμα και το πόρισμα που οδήγησε σε δέσμευση περιουσιακών του στοιχείων ύψους 1,5 εκατ. Ευρώ λέγοντας ότι «το πόρισμα ήταν λάθος».

«Ενώ έχει προαναγγείλει αγωγές και μηνύσεις κατά όσων των «συκοφαντούν», ακόμα δεν έχει προβεί σε καμία κίνηση που να αποδεικνύει την αθωότητά του.

Μετά από ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, καταδείχθηκε ότι ο κ. Μαγειρίας έκανε εικονικές μεταβιβάσεις ζώων προκειμένου να λαμβάνει παράνομες επιδοτήσεις και να προσπερνά τους ελέγχους.

Σε καμία περίπτωση δεν μπόρεσε να αποδομήσει το πόρισμα Βουρλιώτη σύμφωνα με το οποίο, οι ενισχύσεις που έπαιρναν ο κ. Μαγειρίας και η κα Σεμερτζίδου για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, αντί να κατευθυνθούν σε επενδύσεις για ζωικό κεφάλαιο, σε καλλιέργειες ή σε βελτιώσεις εκμεταλλεύσεων, μεταφέρθηκαν σε μεγάλο βαθμό από λογαριασμό σε λογαριασμό, μέσα στην ίδια οικογένεια και κατέληξαν να χρηματοδοτούν αγορές που καμία σχέση δεν είχαν με τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία», ανέφεραν οι ίδιοι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ και κατέληξαν:

«Έγινε φανερό ότι το «γαλάζιο» κύκλωμα, μπροστά στον πανικό για τις αποκαλύψεις, δεν έχει άλλον δρόμο πέρα από τη δήλωση άγνοιας, τα μισόλογα και τα ψέματα που οδηγούν στην αυτογελοιοποίηση του».