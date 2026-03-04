Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Η θέση μας για την Κύπρο είναι ξεκάθαρη

Με μία διαρροή πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκαθαρίζουν την θέση του κόμματος για την Κύπρο και απαντούν σε δημοσιεύματα περί «θολής γραμμής ή διάστασης στο εσωτερικό», με αφορμή και την τοποθέτηση των Γιάννη Μαντζουράνη και Γιάννη Ραγκούση.

Αναφέρουν οι πηγές της Κουμουνδούρου: «Από την πρώτη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο πρόεδρός του ήταν ξεκάθαροι όσον αφορά την αδιαπραγμάτευτη στήριξη της χώρας μας στην Κύπρο». Ακολούθως, παραθέτουν αποσπάσματα πρώτα από τη παρέμβαση του Σωκράτη Φάμελλου στη Βουλή, χθες: «Σαφέστατα είμαστε δίπλα στον Κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί» και στη συνέχεια από την σημερινή ομιλία στη Βουλή: «Η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη».

Κλείνοντας σημειώνουν: «Με έκπληξη και απορία βλέπουμε δημοσιεύματα περί ανύπαρκτων διαφωνιών και “θολής” θέσης του κόμματος και του προέδρου για τη στάση μας».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα τα δύο στελέχη της Πολιτικής Γραμματείας, Γιάννης Μαντζουράνης και Γιάννης Ραγκούσης είχαν εκδόσει κοινή ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν: «Η απροϋπόθετη αποστολή στην Κύπρο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών – καθώς και, αν χρειαστεί, δυνάμεων του Στρατού Ξηράς – που θα υπερασπιστούν την αμυντική ακεραιότητα του νησιού, αποτελεί αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, στο όνομα μάλιστα της αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, εκ των πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με οποιαδήποτε συμβατική, συμβιβαστική λογική. Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού. Για εμάς, πρόκειται για κόκκινη γραμμή γιατί η Κύπρος δεν “κείται μακράν”».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ η κοινή δήλωση δεν απευθύνεται στην ηγεσία, αναφέρεται κυρίως σε στελέχη της Νέας Αριστεράς και δευτερευόντως του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις συνδέοντας την αποστολή των στρατιωτικών μέσων με την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Εκτιμάται ότι με την τοποθέτησή τους θέτουν το ζήτημα της πατριωτικής γραμμής, όχι τόσο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όσο στο εσωτερικό της ευρύτερης κεντροαριστεράς και ενώ είναι ανοικτή η προοπτική της ίδρυσης κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.