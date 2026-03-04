Τουρκία: “Στόχος του βαλλιστικού πυραύλου η Κύπρος – Παρέκκλινε της πορείας του”

Νέες πληροφορίες που μεταδίδονται από τουρκικές πηγές φέρνει στο φως μία διαφορετική διάσταση για τον βαλλιστικό πύραυλο που πήγε να μπει στον εναέριο χώρο της Τουρκίας.

«Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», πρόσθεσε ο τούρκος αξιωματούχος για την ιρανική απειλή που καταρρίφθηκε από νατοϊκά αντιαεροπορικά συστήματα στην ανατολική Μεσόγειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν και διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας πριν κατευθυνθεί προς την Τουρκία.

Διαπιστώθηκε ότι ο πύραυλος που έπεσε στην επαρχία Χατάι, στην περιοχή Ντόρτιολ, ανήκει σε αντιαεροπορικό πύραυλου τύπου SM-3 που χρησιμοποιήθηκε για την αναχαίτιση της απειλής και καταστράφηκε στον αέρα. Δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών ή τραυματισμοί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας αναφέρει ότι «ένας βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύθηκε από το Ιράν και, αφού διήλθε από τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρία, κατευθύνθηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε έγκαιρα από μονάδες αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που είναι ανεπτυγμένες στην Ανατολική Μεσόγειο.

İran'dan ateşlenen balistik mühimmat Hatay'a düştü: İlk görüntüler paylaşıldı



MSB, İran’dan ateşlendiği ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından… pic.twitter.com/eGH9jVY593— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 4, 2026

Διαπιστώθηκε ότι ο πύραυλος που έπεσε στην επαρχία Χατάι, στην περιοχή Ντόρτιολ, ανήκει σε αντιαεροπορικό πυρομαχικό που χρησιμοποιήθηκε για την αναχαίτιση της απειλής και καταστράφηκε στον αέρα. Στο περιστατικό δεν υπήρξαν απώλειες ανθρώπινων ζωών ή τραυματισμοί. 🔴 İran’dan ateşlenen mühimmat parçası Hatay’a düştü



➥ Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra havada imha edilen mühimmat parçasının Hatay’ın Dörtyol ilçesine düştüğü açıklandı.



📢 Yapılan çalışmalarda… https://t.co/1VYILM3Nwn pic.twitter.com/2ti0D8YLAU ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 4, 2026

Μετά το περιστατικό, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, επικοινώνησε με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάς Αραγτσί εκφράζοντάς του την οργισμένη αντίδραση της Άγκυρας.

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο μετά την εκτόξευσή του από το Ιράν και τη διέλευσή του από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο, εξουδετερώθηκε με επιτυχία και εγκαίρως από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Έχει διαπιστωθεί ότι το αντικείμενο που έπεσε στην περιοχή Ντόρτιολ της επαρχίας Χατάι ανήκει στα πυρομαχικά αεροπορικής άμυνας που χρησιμοποιήθηκαν στην αναχαίτιση μετά την καταστροφή της εν λόγω απειλής στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματισμοί στο περιστατικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου μας θα ληφθούν με αποφασιστικότητα και χωρίς δισταγμό. Υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας μας.

Προειδοποιούμε όλα τα μέρη να απέχουν από ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν περαιτέρω τη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας».