Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «Γαλάζιο στέλεχος “καρφώνει” τον Μάκη Βορίδη και διαλύει το αφήγημα της ΝΔ για τα ΚΥΔ και την Τεχνική Λύση»

«Η απέλπιδα προσπάθεια της ΝΔ να στήσει μια Εξεταστική Επιτροπή ”πλυντήριο” του ”γαλάζιου” σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταρρεύσει εντελώς. Όλες οι μεθοδεύσεις και τα μυθεύματα της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχουν παραδοθεί στη χλεύη του αγροτικού κόσμου και της κοινωνίας» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Δημήτρης Ντογκούλης, πρόεδρος του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ, στέλεχος της ΝΔ και της ΔΑΚΕ, ισχυρίστηκε ότι ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ δεν είχε αντιληφθεί τον τεράστιο αριθμό δημοσίων βοσκοτόπων που δηλώνονταν χωρίς ζώα από παραγωγούς μέσω του ΚΥΔ του. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει σχέση με την Τεχνική Λύση και τα ”αμαρτωλά” ΚΥΔ, όπως αναμασά διαρκώς η ΝΔ».

Κατά τις ίδιες πηγές, ο Δ.Ντογκούλης «σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, επιβεβαίωσε ότι η εφαρμογή της Τεχνικής Λύσης, που έδινε βοσκοτόπια σε περιοχές εκτός των γεωγραφικών ζωνών όπου ασκείτο η κτηνοτροφική δραστηριότητα, είχε την έγκριση της Κομισιόν και δεν αποτελεί τη ”μήτρα” τού σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Αντίθετα, το ”γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ρίζωσε στη στρέβλωση της Τεχνικής Λύσης, την απουσία ελέγχων και την προνομιακή μεταχείριση των κομματικά ομόσταυλων του κ. Ντογκούλη. Ο μάρτυρας διαφώτισε την Επιτροπή επιβεβαιώνοντας ότι ο ”Μάκης”, που αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις και τον οποίο θα επισκεπτόταν ο ίδιος στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ο κ. Βορίδης. Παρότι ο τελευταίος ισχυρίζεται ψευδώς ότι δεν έπαψε να ασχολείται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την μετακίνησή του από το αρμόδιο υπουργείο!» σημειώνουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν:

«Ο κ. Ντογκούλης δεν έπεισε, βέβαια, ότι με τον χαρακτηρισμό ”γκάνγκστερ” που έχει αποδώσει στον κ. Μπαμπασίδη (σύμφωνα με τις επισυνδέσεις) εννοούσε απλά τον… δυναμικό του χαρακτήρα. Ενώ εξέπληξε με την παραδοχή ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις με την καταδικασμένη από τη Δικαιοσύνη, πρώην συνεργάτιδά του, κυρία Μπεκιάρη, η οποία φέρεται να έλαβε άνω των 40.000 ευρώ από το εθνικό απόθεμα για πάνω από 1.000 στρέμματα βοσκότοπων χωρίς ζώα».

Τέλος, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι «η σχέση του με τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων δεν σταματάει εκεί» λέγοντας ότι «ο κ. Ντογκούλης παραδέχτηκε ότι είχε εμφανιστεί ως μάρτυρας υπεράσπισης του επίσης καταδικασθέντος Ηλία Καλφούντζου» και καταλήγουν:

«Για κάτι που δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τα ”άριστα” στελέχη, που συμμετείχαν στο εν λόγω κύκλωμα, είναι η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Με ομερτά, άλλωστε, λειτουργεί κάθε μηχανισμός που παραπέμπει στις πρακτικές της μαφίας».