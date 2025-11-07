Πιερρακάκης: Τα μέτρα που ψηφίζουμε αφορούν όλους τους πολίτες και δίνουν αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε στη Βουλή για τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε «τα μέτρα που ψηφίζουμε αφορούν όλους τους πολίτες και δίνουν αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα».

Αναλυτικά:

Το σημερινό νομοσχέδιο δεν συνιστά μια μεμονωμένη πρωτοβουλία, είναι κομμάτι μιας ευρύτερης στρατηγικής, μιας ευρύτερης πολιτικής, ενός ολοκληρωμένου πολιτικού σχεδίου που ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2019 με έναν κύριο στόχο. Να υπάρξει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, να μπορέσουμε δηλαδή να αφήσουμε πίσω μας την αδυναμία, τη δυστοκία, την αποτυχία, την παραίτηση. Να δώσουμε οριστικό τέλος στην ανακύκλωση της κρίσης. Να ανακτήσουμε την διεθνή αξιοπιστία μας, αλλά και την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Να πιστέψουμε ξανά στον εαυτό μας και να αρχίσουμε να χτίζουμε ξανά για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και να καλύψουμε το χαμένο έδαφος.

Με αυστηρά οικονομικούς όρους, ο στόχος ήταν τριπλός: Το πρώτο σκέλος ήταν να σταθεροποιήσουμε τα δημόσια οικονομικά. Πρωτογενή πλεονάσματα, αποκλιμάκωση του χρέους. Ο δεύτερος στόχος ήταν να διαμορφώσουμε συνθήκες διατηρήσιμης ανάπτυξης μέσα από την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, την αύξηση επενδύσεων, εξαγωγών, απασχόλησης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Και ο τρίτος στόχος ήταν η αποκλιμάκωση, ραγδαία μείωση της ανεργίας και η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Έξι χρόνια μετά ο ελληνικός λαός διέψευσε όλες εκείνες τις προβλέψεις όσων πίστευαν ότι η κρίση θα συνεχίσει να ανακυκλώνεται και θα αποτελούσε κανονικότητα για τη χώρα μας. Και ήρθαμε στην εξουσία το 2019 με έναν δυισμό, με έναν διπλό στόχο από τη μία να λύσουμε όλα αυτά τα πράγματα που είχαν συσσωρευθεί όλα αυτές τις δεκαετίες και από την άλλη να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά που κανένας δεν είχε προβλέψει. Και η αλήθεια είναι ότι προέκυψαν πολλά. Προέκυψε η υγειονομική κρίση, η ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, κρίση ασφαλείας στα σύνορα της Ευρώπης και είδαμε την Ελλάδα να αποφεύγει τις παγίδες να σημειώνει σταθερή πρόοδο σε όλους τους μετρήσιμους στόχους και η πιο σημαντική επιτυχία της οικονομικής πολιτικής δεν είναι άλλη από τη μείωση της ανεργίας, η οποία πλέον είναι σε μονοψήφιο ποσοστό και κυμαίνεται στο 8,6%, φτάνοντας τα καλά νούμερα τα οποία είχαμε, τους καλούς αριθμούς, τα καλά στοιχεία πριν την οικονομική κρίση.

Τι απέδειξε όμως αυτή η τελευταία εξαετία; Απέδειξε ότι η οικονομική σταθερότητα και η ανάπτυξη δεν είναι ζήτημα τύχης. Είναι ζήτημα βούλησης, πολιτικής βούλησης. Είναι ζήτημα προγράμματος, είναι ζήτημα σχεδίου. Και όταν υπάρχουν όλα αυτά και όταν υπάρχει πολιτική και οικονομική σταθερότητα πάνω στις οποίες χτίζεις, η χώρα και η οικονομία απεγκλωβίζονται και βγαίνουν από τους φαύλους κύκλους και μπαίνουν σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Τραβάει η χώρα μπροστά.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα στην επόμενη διετία, ως το 2027, θέλουμε να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο σε κάτι το οποίο είπατε πολλοί συνάδελφοι τις τελευταίες μέρες, ποιος πρέπει να είναι ο βορράς στην πυξίδα, η σύγκληση, η πραγματική σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε όλα τα στοιχεία.

Κυρίαρχος οικονομικός στόχος πρέπει να είναι η συνέχιση της μείωσης της ανεργίας, η συνεχής αύξηση των επενδύσεων, η συνεχής ενίσχυση της παραγωγικότητας, η συνεχής τόνωση της ανάπτυξης.

Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλουμε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση εκείνων των μεταρρυθμίσεων που θα απελευθερώσουν την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας και μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για μια ανάπτυξη ταχύτερη των σημερινών προβλέψεων για τα έτη μετά το 2027. Όπως συνέβη και τώρα.

Γιατί αν δει κανείς ποια ήταν η πρόβλεψη μερικά χρόνια πίσω – ήταν αρκετά χαμηλότερη. Αλλά καταφέραμε μέσα από μια συνολική πολιτική να μπορέσουμε αυτή την εικόνα να την αλλάξουμε. Οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, η εξάλειψη της γραφειοκρατίας, οι αλλαγές στη Δικαιοσύνη για την επιτάχυνση απονομής της, είναι η μία πλευρά. Η ολοκλήρωση του ψηφιακού κράτους, η εμβάθυνση των αλλαγών στην ανώτατη εκπαίδευση, η υλοποίηση του συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού, βλέπουμε όλοι τι γίνεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Και βέβαια το σύνολο των αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί και σχεδιαστεί σε κάθε πτυχή του ευρύτερου πολιτικού σχεδίου της κυβέρνησης είναι η άλλη πλευρά του ίδιου σχεδίου.

Όλα αυτά θα έχουν σωρευτική επίδραση στον ρυθμό ανάπτυξης, στην παραγωγικότητα και στο βιοτικό επίπεδο. Θα μας επιτρέψουν να διασφαλίσουμε ακόμα πιο ρητά τη δημοσιονομική σταθερότητα και ταυτόχρονα να τρέξουμε, να συνεχίσουμε πιο γρήγορα από την υπόλοιπη Ευρώπη στην ανάπτυξη και στους δείκτες βιοτικού επιπέδου.

Πριν πάω αμιγώς στο πακέτο που έχουμε μπροστά μας το οποίο, στην πραγματικότητα δεν είναι πακέτο, είναι μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση – το είπατε πολύ ωραία κ. Κόνσολα πριν την παρουσίαση. Συμφωνώ απολύτως, είναι μια πραγματικά μεγάλη αλλαγή – είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη Μεταπολίτευση και είναι στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης. Αλλά, πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μιλήσω, πολύ σύντομα, για το συνολικό αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο έχουμε, το οποίο έχει 3+1 σημεία για τα επόμενα χρόνια.

Θέλω να αρχίσω από το + 1, που δεν είναι άλλο από την ευρωπαϊκή πτυχή του σχεδίου. Όλα αυτά, δηλαδή, που περιγράφει η έκθεση Ντράγκι και όλα αυτά που μιλάμε διαρκώς στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια (Eurogroup και ECOFIN): Να αφαιρέσουμε τους αόρατους δασμούς, τα αόρατα εμπόδια τα οποία υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πετύχουμε ακόμη περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, να έχουμε ιδιωτικούς καταλύτες στην οικονομική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Αυτά πρέπει να έρθουν και να προστεθούν σε άλλα τρία, εθνικής διάστασης, θέματα:

– την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

– την αφαίρεση των εγχώριων εμποδίων και

– τις κλαδικές πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε σε μια σειρά από τομείς σε θέματα τα οποία διαχρονικά δεν ακουμπούσαμε ως χώρα, αλλά τα οποία κρύβουν ένα πάρα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό μέρισμα.

Η δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια από το οικονομικό επιτελείο, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι μια δουλειά η οποία αναγνωρίζεται αυτή τη στιγμή διεθνώς. Οπουδήποτε πηγαίνουμε διεθνώς, οπουδήποτε τυγχάνει να βρεθώ εγώ τους τελευταίους μήνες υπό την ιδιότητά μου ως Υπουργός Οικονομικών, στην Ουάσιγκτον πριν από λίγες εβδομάδες, τα λόγια τα οποία ακούμε ειδικά – είναι πολύ ενδιαφέρον να το διαπιστώνει κανείς αυτό π.χ. από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει αλλάξει. Μια φράση που άκουσα, πολύ χαρακτηριστικά, είναι: είμαστε σαν να έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα σε σχέση με πριν από 10 ή 15 χρόνια.

Αυτή είναι η μια πραγματικότητα δίπλα από την οποία βρίσκονται ακόμη όλα εκείνα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα, όλα εκείνα τα στοιχήματα που πρέπει να κερδηθούν, όλοι εκείνοι οι πολίτες οι οποίοι πρέπει να στηριχθούν, όλα εκείνα τα ζητήματα των οποίων η λύση ακόμη εκκρεμεί και πρέπει να δρομολογηθεί με ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες.

Κομμάτι αυτής της φιλοσοφίας, κομμάτι αυτής της αλλαγής είναι αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έχετε μπροστά σας που κωδικοποιεί τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μία κριτική που ακούγαμε πάρα πολύ συχνά, διαχρονικά εγώ θα πω, μεταπολιτευτικά, ποια ήταν; Ήταν ότι συνήθως από το βήμα της ΔΕΘ ακούγαμε μέτρα. Μέτρα τα οποία δεν είχαν πάντα μία εσωτερική συνοχή μεταξύ τους κι εδώ αυτό το οποίο ήρθαμε, ουσιαστικά, να κάνουμε ήταν να κωδικοποιήσουμε μια σειρά από αλλαγές, να συγκεντρώσουμε μια σειρά από αλλαγές κάτω από μία ομπρέλα. Ποια; Την ομπρέλα μιας μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης με έμφαση στο Δημογραφικό και τη μεσαία τάξη. Γιατί; Διότι εάν θέλει κανείς να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

– Πώς θα αναπτύσσεται η χώρα τα επόμενα χρόνια;

– Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τι;

– Ποια είναι η συνολική στρατηγική κοιτάζοντας μπροστά;

Πρέπει να συμπεριλάβεις σε αυτή την εξίσωση και σε αυτή την ανάλυση το γεγονός το ότι το Δημογραφικό αποτελεί όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά συνολικά για την Ευρώπη θα είναι μια τεράστια, μια υπαρξιακή πρόκληση.

Θέλω να πω από βήματος ότι, αυτή η μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που πλέον θα φορολογούμε στην Ελλάδα -στην αλλαγή στην άμεση φορολογία- δεν έρχεται να λύσει το Δημογραφικό πρόβλημα αλλά θα πω ότι έρχεται να το αναγνωρίσει.

`Έρχεται να κάνει μια μεγάλη αλλαγή όπως αυτές που βλέπουμε να πραγματώνονται σε φορολογικά συστήματα άλλων χωρών όπως αυτό της Γαλλία. Έρχεται, δηλαδή, να αφαιρέσει βάρη από οικογένειες με παιδιά. Έρχεται να αφαιρέσει βάρη από νέους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας και οι οποίοι αντικειμενικά συναντούσαν πάρα πολλά εμπόδια τα προηγούμενα χρόνια. Έρχεται να αφαιρέσει φορολογικά βάρη από τα χωριά στο σύνολο της Επικράτειας.

Συνολικά, έρχεται να αθροίσει εμπειρικές παρατηρήσεις επί του πεδίου σε σχέση με το τι μάς επιβαρύνει ως χώρα, για να μπορέσουμε να τρέξουμε ακόμη γρηγορότερα μπροστά με έντονο το κοινωνικό πρόσημο σε αυτή την εξίσωση.

Αναφέρω σταχυολογώντας, έχουν όλα αυτά αναφερθεί διεξοδικά, για τον Θάνο Πετραλιά, για τον Γιώργο Κώτσηρα τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω και από βήματος καθώς και τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου, το σύνολο του οικονομικού επιτελείου που δούλεψε σε αυτό το νομοσχέδιο, σε τέτοια συνολική αλλαγή πολιτικής που κάνουμε στη φορολογία εισοδήματος.

Σταχυολογώ τα εξής: Ο πυρήνας της μεταρρύθμισης είναι η μείωση της φορολογίας εισοδήματος κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες ανά κλιμάκιο εισοδήματος και με επιπλέον δύο μονάδες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Ο συντελεστής δηλαδή γίνεται από 22% σε 20% για εισοδήματα 10-20.000 ευρώ. Από 28% σε 26% για εισοδήματα 20-30.000 ευρώ. Και από 36% σε 34% για εισοδήματα 30-40.000 ευρώ. Εισάγεται, ταυτόχρονα, νέος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40-60.000 ευρώ. Το 44% διατηρείται για τα ακόμα υψηλότερα εισοδήματα.

Πόσοι φορολογούμενοι θα δουν αυξήσεις από αυτήν την αλλαγή; Περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν αυξήσεις στο καθαρό εισόδημά τους.

Στη συνέχεια, τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος φορολογούνται ακόμα χαμηλότερα και συγκεκριμένα με 18% εάν το άτομο ή η οικογένεια έχει ένα παιδί, 16% αν έχει δύο παιδιά, 9% αν έχει τρία παιδιά και μηδενίζεται για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Για να το πούμε απλά: Μια οικογένεια με εισόδημα 40.000 ευρώ και δύο παιδιά θα πληρώσει το 2026, 2200 ευρώ λιγότερο φόρο και με τρία παιδιά 3000 ευρώ λιγότερο φόρο.

Θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που είναι ελεύθερες επαγγελματίες για το έτος γέννησης του παιδιού και για τα δύο επόμενα έτη, μια ρύθμιση που αφορά περίπου 6000 γυναίκες.

Αναγνωρίζουμε ασφαλώς ότι η ενίσχυση της γονεϊκότητας και η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας απαιτούν διαρκείς προσπάθειες. Η παρέμβαση αυτή όμως είναι μια σοβαρή πολιτική πρωτοβουλία στη σωστή κατεύθυνση και θα έπρεπε και μπορεί να τύχει ευρύτερης συναίνεσης.

Παράλληλα, όπως ανέφερα πριν για νέους έως 25 ετών, ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, για νέους 26-30 ετών περιορίζεται στο 9%. Μια ακόμα πολιτική που προστίθεται σε όσες εφαρμόζονται για να υποστηρίξουμε τους νέους που θέλουν να οικοδομήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους.

Στο ίδιο σύνολο παρεμβάσεων εντάσσεται και η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στις κύριες κατοικίες οικισμών κατά βάση έως 1500 κατοίκους – είπαμε πάει στους 1700 αυτή τη στιγμή πανελλαδικά. Από το 2026 ο φόρος θα μειωθεί κατά 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως, εκτός αν πρόκειται για κατοικίες αξίας άνω των 400.000 ευρώ.

Η παρέμβαση αυτή προσφέρει φορολογική ελάφρυνση σε περίπου ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες και σε περίπου 12.700 οικισμούς της χώρας.

Ταυτόχρονα, μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, στη Σαμοθράκη, στα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων. Στο πεδίο της ακίνητης περιουσίας επεμβαίνουμε περισσότερο με την εισαγωγή του ενδιάμεσου συντελεστή 25% για ενοίκια 12.000 έως 24.000 ευρώ. Μία πρωτοβουλία που στόχο έχει να μειώσει τη φοροδιαφυγή μέσα από μια πιο ρεαλιστική φορολογική πολιτική. Για να κερδίζουν όλοι και το κράτος, αλλά και ο ιδιοκτήτης είναι ένας δίκαιος συμβιβασμός.

Επιπλέον, παρατείνεται για όλο το 2026 η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, καθώς και η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τρία έτη σε περιπτώσεις μακροχρόνιας μείωσης κενών κατοικιών.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις ενισχύουμε την προσφορά κατοικίας και περιορίζουμε τις πιέσεις αυξήσεων στα ενοίκια. Για να ανακεφαλαιώσω, έχουμε παρεμβάσεις στο εισόδημα και ταυτόχρονα στην ακίνητη περιουσία, που συνολικά, που ουσιαστικά αγγίζουν σχεδόν το σύνολο των πολιτών.

Σε όλα αυτά προστίθεται η μείωση κατά 30 έως 35% στα τεκμήρια για κατοικίες και αυτοκίνητα. Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά το 2010, τα τεκμήρια υπολογίζονται με βάση τους ρίπους. Πρόκειται για ένα σύστημα πιο δίκαιο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Εξαιρούνται επίσης από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα. Υπολογίζουμε ότι συνολικά 477.000 φορολογούμενοι θα ωφεληθούν από αυτή την παρέμβαση.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και ένα μισθολογικό σκέλος με αυξήσεις αποδοχών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί στα σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο λιμενικό.

Θεσπίζεται επίδομα διοίκησης κατά το πρότυπο των ενόπλων δυνάμεων και επεκτείνεται το επίδομα παραμεθορίου στους αστυνομικούς των συνοριακών σταθμών της ηπειρωτικής μεθορίου. Περιλαμβάνονται ακόμα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν αναφερθεί εκτενώς στην Επιτροπή, όπως τα ανέφερε ο κ. Πετραλιάς.

Επιπλέον, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ανάπτυξης, προβλέπουμε ώστε οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στις στρατηγικούς τομείς, άμυνα, κατασκευή οχημάτων, αεροσκαφών, εξαρτημάτων, να εκπίπτουν διπλά από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή παρατείνεται για το 2026 το καθεστώς κινήτρων ηλεκτρονικών πληρωμών, ενώ οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα υπολογίζονται διπλά στο απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών. Πρόκειται για μέτρα που ενισχύουν τη διαφάνεια, για μέτρα που περιορίζουν τη φοροδιαφυγή.

Τέλος, η σημαντική παρέμβαση που ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό και αφορά στους συνταξιούχους, η σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, δεν είναι σε αυτό το νομοσχέδιο. Θα προχωρήσει, μόλις ολοκληρωθεί η σχετική αναλογιστική μελέτη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το ότι έπρεπε να φτάσουμε στο 2025 για να έχουμε τη δυνατότητα να θεσμοθετήσουμε αυτά τα μέτρα, δείχνει το μέγεθος του πλήγματος που υπέστη η ελληνική οικονομία κατά τη χαμένη δεκαετία της κρίσης. Δεν ξεχνάμε πόσο οδυνηρή ήταν εκείνη η περίοδος και έχουμε πάρει το μάθημα ώστε να μην χρειαστεί να επαναλάβουμε τη μαθητεία. Η ανάπτυξη, η πρόοδος, η ευημερία χτίζεται μέρα με την ημέρα πάνω στο στέρεο έδαφος του ορθολογισμού και της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Το παρόν νομοσχέδιο συνδυάζει αυτή την υπευθυνότητα με τον κοινωνικό ρεαλισμό, με το κοινωνικό πρόσημο. Δεν διασκορπίζει πόρους, τους επενδύει. Στην κοινωνία, στη μεσαία τάξη, στους νέους, στις οικογένειες, στους ανθρώπους της περιφέρειας, στους δημόσιους λειτουργούς. Είναι ένα μέρισμα σταθερότητας και ανάπτυξης ύψους 1,76 δισ. ευρώ κατά την πρώτη χρονιά, το οποίο πηγαίνει στα 2,5 δι σ. ευρώ από τη δεύτερη και μετά ως μεσοσταθμικό κόστος. Και το οποίο κατευθύνεται εκεί όπου μπορεί να αποδώσει το μέγιστο δυνατό κοινωνικό αποτέλεσμα.

Μαζί με τα μέτρα του Απριλίου τα οποία είχαμε ανακοινώσει, που είναι περίπου 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύεται η κοινωνία το επόμενο οκτάμηνο με συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως ανέφερα και παραπάνω, οι πιο συντηρητικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα μέτρα αυτά θα έχουν θετική επίδραση στο ΑΕΠ του ’26 κατά 0,6%. Από το 2,4 δηλαδή το 0,6 έρχεται από αυτό εδώ το νομοσχέδιο. Η σωστή στόχευση δεδομένων πόρων μπορεί να αυξήσει αισθητά την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους. Εξίσου μακριά, τόσο από τον λαϊκισμό όσο και από τον οικονομικό δογματισμό, υλοποιούμε μια πολιτική που ενισχύει ταυτόχρονα την οικονομία και την κοινωνία, όπως είναι και η εντολή μας. Θα τολμούσα επιπλέον να πω, ότι θα μπορούσαμε να δούμε αυτή την παρέμβαση ως μια αφετηρία μιας νέας διαδρομής την οποία ενσωματώνουμε και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων τις οποίες ανέφερα στην αρχή. Το ψηφιακό κράτος, τη Δημόσια Διοίκηση, τη Δικαιοσύνη.

Σκοπός είναι να αυξηθούν σημαντικά οι επενδύσεις και να ενισχυθεί αισθητά η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, με τελικό στόχο να έχουμε σταθερά μεγαλύτερη ανάπτυξη για το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μπορέσουμε επιτέλους να τον κατακτήσουμε.

Και τελικά δεν ορίζονται όλα με κυβερνητικές αποφάσεις. Αν όμως μια κυβέρνηση μπορέσει να διαμορφώσει ένα περιβάλλον μεγαλύτερων δυνατοτήτων και περισσότερων ευκαιριών για όλους, τότε η αισιοδοξία θα απλωθεί συνολικά στην κοινωνία. Γιατί κάθε πολίτης θα αισθανθεί ότι έχει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερες ευκαιρίες για να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον.

Σε μια ώριμη Δημοκρατία, αυτό είναι εν τέλει ο κύριος στόχος, να διαμορφώσουμε μια χώρα θεσμικά και οικονομικά σύγχρονη, όπου ο πολίτης να μπορεί να αξιοποιήσει πληθώρα ευκαιριών. Ο πολίτης να μπορεί να πραγματοποιήσει τους στόχους του και τα όνειρά του. Προς αυτή την κατεύθυνση προχωράμε με πείσμα, με δουλειά και με πρόγραμμα. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι αυτό εδώ το νομοσχέδιο και ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο σας καλώ όλους και όλους να το υπερψηφίσετε και να το στηρίξετε.

Σας ευχαριστώ πολύ.